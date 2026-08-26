Carlos Alcaraz était parti­cu­liè­re­ment attendu ce mardi 25 août à l’occasion du début du tableau de double mixte de l’US Open. L’Espagnol effec­tuait en effet son grand retour en compé­ti­tion offi­cielle, plusieurs mois après sa dernière appa­ri­tion sur le circuit lors du tournoi ATP de Barcelone, en avril.

Associé pour l’occasion à « Queen Serena », Serena Williams, Alcaraz semblait avant tout ravi de retrouver les courts et de partager ce moment avec la légende américaine.

Peu importe le résultat, le plaisir était visi­ble­ment au rendez‐vous, comme en témoigne cette séquence pleine de compli­cité en salle de gym après leur défaite face à Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Serena Williams and Carlos Alcaraz after their day of U.S. Open mixed doubles :



Carlos : “I feel great. Even if I lost, playing with her, I’m feeling amazing.”



Serena : “We won ! We won 1 we lost 1.”



Carlos : “Yeah, we tied.”



Serena : “We tied!” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/wedxGzGLoV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026

Carlos Alcaraz : « Je me sens super bien. Même si nous avons perdu, rien que le fait d’avoir joué avec elle, je me sens incroya­ble­ment bien. »

Serena Williams : « On a gagné ! On en a gagné un et perdu un. »

Carlos : « Oui, on est à égalité. »

Serena : « On est à égalité ! » 😭