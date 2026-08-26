Carlos Alcaraz était particulièrement attendu ce mardi 25 août à l’occasion du début du tableau de double mixte de l’US Open. L’Espagnol effectuait en effet son grand retour en compétition officielle, plusieurs mois après sa dernière apparition sur le circuit lors du tournoi ATP de Barcelone, en avril.
Associé pour l’occasion à « Queen Serena », Serena Williams, Alcaraz semblait avant tout ravi de retrouver les courts et de partager ce moment avec la légende américaine.
Peu importe le résultat, le plaisir était visiblement au rendez‐vous, comme en témoigne cette séquence pleine de complicité en salle de gym après leur défaite face à Flavio Cobolli et Belinda Bencic.
Carlos Alcaraz : « Je me sens super bien. Même si nous avons perdu, rien que le fait d’avoir joué avec elle, je me sens incroyablement bien. »
Serena Williams : « On a gagné ! On en a gagné un et perdu un. »
Carlos : « Oui, on est à égalité. »
Serena : « On est à égalité ! » 😭
Publié le mercredi 26 août 2026 à 09:41