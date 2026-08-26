Accueil US Open

Alcaraz telle­ment content d’être de retour malgré la défaite avec Serena Williams : « Je me sens super bien. Même si j’ai perdu, jouer avec elle, je me sens incroya­ble­ment bien »

Par
Antoine Touchard
-
648
Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Carlos Alcaraz était parti­cu­liè­re­ment attendu ce mardi 25 août à l’occasion du début du tableau de double mixte de l’US Open. L’Espagnol effec­tuait en effet son grand retour en compé­ti­tion offi­cielle, plusieurs mois après sa dernière appa­ri­tion sur le circuit lors du tournoi ATP de Barcelone, en avril.

Associé pour l’occasion à « Queen Serena », Serena Williams, Alcaraz semblait avant tout ravi de retrouver les courts et de partager ce moment avec la légende américaine. 

Peu importe le résultat, le plaisir était visi­ble­ment au rendez‐vous, comme en témoigne cette séquence pleine de compli­cité en salle de gym après leur défaite face à Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Carlos Alcaraz : « Je me sens super bien. Même si nous avons perdu, rien que le fait d’avoir joué avec elle, je me sens incroya­ble­ment bien. »

Serena Williams : « On a gagné ! On en a gagné un et perdu un. »

Carlos : « Oui, on est à égalité. »

Serena : « On est à égalité ! » 😭

Publié le mercredi 26 août 2026 à 09:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥