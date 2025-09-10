Lors de l’émission TODAY de NBC, à laquelle il a participé avec Aryna Sabalenka après leur sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur sa rivalité avec Jannik Sinner, qu’il a battu dix fois en quinze confrontations.
« Pour moi, c’est génial. Je pense que nous nous poussons mutuellement à nos limites à chaque fois. Mes entraînements sont uniquement axés sur la manière dont je peux m’améliorer pour battre Jannik. Je pense donc que cette rivalité est spéciale, nous nous partageons les Grands Chelems et nous nous battons pour les grandes choses », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par l’ATP.
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 11:56