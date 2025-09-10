AccueilUS OpenAlcaraz très honnête sur sa rivalité avec Sinner : "Mes entraînements sont...
US Open

Alcaraz très honnête sur sa riva­lité avec Sinner : « Mes entraî­ne­ments sont unique­ment axés sur la manière dont je peux m’amé­liorer pour battre Jannik »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1973

Lors de l’émis­sion TODAY de NBC, à laquelle il a parti­cipé avec Aryna Sabalenka après leur sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur sa riva­lité avec Jannik Sinner, qu’il a battu dix fois en quinze confrontations. 

« Pour moi, c’est génial. Je pense que nous nous pous­sons mutuel­le­ment à nos limites à chaque fois. Mes entraî­ne­ments sont unique­ment axés sur la manière dont je peux m’amé­liorer pour battre Jannik. Je pense donc que cette riva­lité est spéciale, nous nous parta­geons les Grands Chelems et nous nous battons pour les grandes choses », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par l’ATP.

Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 11:56

Article précédent
L’écart de points terri­fiant entre Sinner, numéro 2 mondial, et Zverev, numéro 3 mondial
Article suivant
Becker sur Sinner : « Je suis quel­qu’un qui ressent toujours le besoin de dire la vérité. J’ai été un peu déçu, mais pas par Alcaraz. Je pense que Jannik a stagné dans son jeu pour la première fois »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.