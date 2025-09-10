Lors de l’émis­sion TODAY de NBC, à laquelle il a parti­cipé avec Aryna Sabalenka après leur sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur sa riva­lité avec Jannik Sinner, qu’il a battu dix fois en quinze confrontations.

« Pour moi, c’est génial. Je pense que nous nous pous­sons mutuel­le­ment à nos limites à chaque fois. Mes entraî­ne­ments sont unique­ment axés sur la manière dont je peux m’amé­liorer pour battre Jannik. Je pense donc que cette riva­lité est spéciale, nous nous parta­geons les Grands Chelems et nous nous battons pour les grandes choses », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par l’ATP.