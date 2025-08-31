Battu en trois manches en ayant tout tenté, le Tricolore n’a pas à rougir d’autant que Carlos Alcaraz a été aussi constant et efficace que depuis le début du tournoi (7−6, 6–3, 6–4).
Malgré quelques balles de break et une volonté affirmée, Arthur n’est pas parvenu vraiment à faire trembler Carlitos toujours aussi créatif et inventif. Ce succès permet donc à l’Espagnol d’atteindre sans vraiment forcer les quarts de finale où il affrontera Jiří Lehečka.
Cette défaite ne doit pas ternir le parcours du Français qui a encore grappillé quelques places au classement, il sera (57ème) à l’issue du tournoi, un peu loin encore de son record (42ème). Il sera intéressant de suivre sa fin de saison notamment en indoor où son jeu peut faire des « ravages ».
Côté espagnol, cette victoire confirme bien que l’Espagnol est le favori du tournoi surtout après le match de Sinner de ce samedi face à Shapovalov.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 22:03