Battu en trois manches en ayant tout tenté, le Tricolore n’a pas à rougir d’au­tant que Carlos Alcaraz a été aussi constant et effi­cace que depuis le début du tournoi (7−6, 6–3, 6–4).

Malgré quelques balles de break et une volonté affirmée, Arthur n’est pas parvenu vrai­ment à faire trem­bler Carlitos toujours aussi créatif et inventif. Ce succès permet donc à l’Espagnol d’at­teindre sans vrai­ment forcer les quarts de finale où il affron­tera Jiří Lehečka.

Cette défaite ne doit pas ternir le parcours du Français qui a encore grap­pillé quelques places au clas­se­ment, il sera (57ème) à l’issue du tournoi, un peu loin encore de son record (42ème). Il sera inté­res­sant de suivre sa fin de saison notam­ment en indoor où son jeu peut faire des « ravages ».

Côté espa­gnol, cette victoire confirme bien que l’Espagnol est le favori du tournoi surtout après le match de Sinner de ce samedi face à Shapovalov.