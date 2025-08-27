AccueilUS OpenAlerte pour Novak Djokovic !
Thomas S
Par Thomas S

Novak Djokovic n’a pas exagéré lors­qu’il a fait part de son inquié­tude concer­nant son état physique à l’issue de sa victoire au premier tour de l’US Open.

Opposé au local et 145e mondial, Zachary Svajda, ce mercredi en première rota­tion sur le court Arthur Ashe, le Serbe a concédé le premier set au jeu décisif après une pres­ta­tion assez insipide. 

Une confir­ma­tion que l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem ne se sent pas au mieux de sa forme.

https://twitter.com/Olly_Tennis_/status/1960746717009338727

On attend désor­mais sa réaction…

mercredi 27 août 2025

