Novak Djokovic n’a pas exagéré lorsqu’il a fait part de son inquiétude concernant son état physique à l’issue de sa victoire au premier tour de l’US Open.
Opposé au local et 145e mondial, Zachary Svajda, ce mercredi en première rotation sur le court Arthur Ashe, le Serbe a concédé le premier set au jeu décisif après une prestation assez insipide.
Une confirmation que l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem ne se sent pas au mieux de sa forme.
On attend désormais sa réaction…
Publié le mercredi 27 août 2025 à 19:01