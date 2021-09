Déjà dithy­ram­bique avec son compa­triote avant sa magni­fique victoire face à Stefanos Tsitsipas, Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport Espagne, s’est de nouveau enflammé pour Carlos Alcaraz.

« Je suis très fier de Carlos parce que ce qu’il vient de faire est énorme, c’est telle­ment diffi­cile. Au début du cinquième set, il semblait très fatigué physi­que­ment, mais il est ensuite revenu en force et a continué à frapper des coups gagnants en coup droit, en revers et au service. Je suis épuisé, mais je dois dire que nous avons besoin de ce genre de matchs. Nous aimons le tennis à cause de ces émotions, je dois le dire. Il n’a joué qu’une seule fois un match en cinq sets, alors je crois vrai­ment aujourd’hui qu’une étoile est née. Un jeune de 18 ans, origi­naire d’Espagne, joue géné­ra­le­ment très bien sur la terre battue, mais il n’est pas facile de déve­lopper son jeu sur les courts durs à cet âge et de battre Tsitsipas, tête de série numéro 3, 7–6 dans le cinquième set. Cela montre qu’il est très coura­geux et qu’il est prêt à devenir un grand joueur de tennis. »