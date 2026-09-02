Invité à revenir sur l’en­trée en lice réussi de Carlos Alcaraz, au premier tour de l’US Open, alors qu’il n’avait plus joué en compé­ti­tion depuis le 15 avril dernier, Alex Corretja a fait part de quelques inquié­tudes concer­nant ce retour.

Selon lui, cela pour­rait prendre un peu de temps avant de voir un Carlitos tota­le­ment relâché.

« Je l’ai vu tel que je m’y atten­dais, mais avec les doutes compré­hen­sibles qu’il a lui‐même évoqués. C’est un problème psycho­lo­gique, car on commence à douter de ses perfor­mances, à se demander si l’on va avoir des hési­ta­tions ou ressentir à nouveau une gêne. C’est bien plus compliqué que de faire du vélo… Entrer sur un court devant 25 000 spec­ta­teurs, après tant de mois de bles­sure et sans avoir pu s’entraîner correc­te­ment. Il faut faire preuve de prudence pour que cela ne le submerge pas. »