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Alex Corretja un peu inquiet pour Carlos Alcaraz : « C’est un problème psychologique »

Par
Thomas S
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Invité à revenir sur l’en­trée en lice réussi de Carlos Alcaraz, au premier tour de l’US Open, alors qu’il n’avait plus joué en compé­ti­tion depuis le 15 avril dernier, Alex Corretja a fait part de quelques inquié­tudes concer­nant ce retour. 

Selon lui, cela pour­rait prendre un peu de temps avant de voir un Carlitos tota­le­ment relâché. 

« Je l’ai vu tel que je m’y atten­dais, mais avec les doutes compré­hen­sibles qu’il a lui‐même évoqués. C’est un problème psycho­lo­gique, car on commence à douter de ses perfor­mances, à se demander si l’on va avoir des hési­ta­tions ou ressentir à nouveau une gêne. C’est bien plus compliqué que de faire du vélo… Entrer sur un court devant 25 000 spec­ta­teurs, après tant de mois de bles­sure et sans avoir pu s’entraîner correc­te­ment. Il faut faire preuve de prudence pour que cela ne le submerge pas. »

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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