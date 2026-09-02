Invité à revenir sur l’entrée en lice réussi de Carlos Alcaraz, au premier tour de l’US Open, alors qu’il n’avait plus joué en compétition depuis le 15 avril dernier, Alex Corretja a fait part de quelques inquiétudes concernant ce retour.
Selon lui, cela pourrait prendre un peu de temps avant de voir un Carlitos totalement relâché.
« Je l’ai vu tel que je m’y attendais, mais avec les doutes compréhensibles qu’il a lui‐même évoqués. C’est un problème psychologique, car on commence à douter de ses performances, à se demander si l’on va avoir des hésitations ou ressentir à nouveau une gêne. C’est bien plus compliqué que de faire du vélo… Entrer sur un court devant 25 000 spectateurs, après tant de mois de blessure et sans avoir pu s’entraîner correctement. Il faut faire preuve de prudence pour que cela ne le submerge pas. »
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 19:40