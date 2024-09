Contraint au forfait avant son quart de finale à Wimbledon face à Novak Djokovic, Alex De Minaur, qui n’a eu aucun tournoi de prépa­ra­tion avant l’US Open, confirme qu’il est en grande forme cette saison.

Ce mercredi, en début de soirée (pas avant 19h30), il tentera de se quali­fier pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Favori de la rencontre qui va l’op­poser à Jack Draper de part son expé­rience, son clas­se­ment et ses confron­ta­tions face au Britannique (trois victoires à zéro), l’Australien reste cepen­dant très méfiant.

« Je pense que la chose la plus impor­tante que nous devons comprendre est qu’il n’y a rien de sûr au tennis. Le nombre de fois que vous avez joué et gagné contre quel­qu’un n’a pas d’im­por­tance. Cela ne veut pas dire grand‐chose. Jack sort de sa meilleure année, et de loin. Il joue avec beau­coup de confiance. Il a de très bonnes armes : son service, son revers et parfois son coup droit. C’est donc toujours diffi­cile d’af­fronter quel­qu’un comme lui, surtout un gaucher. J’ai eu quelques succès face à lui par le passé. Je vais essayer de m’ins­pirer de cela, de ce que j’ai pu faire dans ce genre de match. Et puis, c’est le quart de finale d’un Grand Chelem. Je vais aller sur le court, donner le meilleur de moi‐même et riva­liser, et ces matches sont là pour être gagnés. Ce n’est pas en étant passif que l’on va y arriver. J’ai donc hâte de saisir cette oppor­tu­nité et je suis impa­tient de disputer ce match. »