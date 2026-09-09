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Alex Michelsen en larmes dans les bras de Tiafoe après sa défaite : « Lors de notre acco­lade au filet, Frances me disait des choses vrai­ment gentilles et person­nelles, comme : ‘Quand je serai plus âgé, tu seras là’ »

Par
Antoine Touchard
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Alex Michelsen n’est pas passé loin de signer la plus belle perfor­mance de sa carrière, dans un match qu’il a long­temps dominé avant de fina­le­ment céder face à l’expérience de Frances Tiafoe.

Interrogé en confé­rence de presse sur ce que son aîné lui avait dit au moment de le récon­forter lors de leur magni­fique acco­lade au filet, Michelsen a expliqué que Tiafoe avait eu de très belles paroles à son égard, lui rappe­lant notam­ment que l’avenir était devant lui.

« Je ne parlais pas beau­coup. J’essayais juste de garder mon sang‐froid, mais je n’y suis pas vrai­ment parvenue. Il me disait des choses vrai­ment gentilles et person­nelles comme : ‘Quand je serai plus âgé, tu seras là’. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 12:03

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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