Alex Michelsen n’est pas passé loin de signer la plus belle perfor­mance de sa carrière, dans un match qu’il a long­temps dominé avant de fina­le­ment céder face à l’expérience de Frances Tiafoe.

Interrogé en confé­rence de presse sur ce que son aîné lui avait dit au moment de le récon­forter lors de leur magni­fique acco­lade au filet, Michelsen a expliqué que Tiafoe avait eu de très belles paroles à son égard, lui rappe­lant notam­ment que l’avenir était devant lui.

Michelsen on *the* moment with Tiafoe at the net.



“I wasn’t really saying much. I was just trying to keep it toge­ther, and I didn’t do a very good job of that. He was saying some really nice, personal things to me : ‘When I’m older, you’re going to be here’” pic.twitter.com/zU2ixCgPxP — José Morgado (@josemorgado) September 9, 2026

« Je ne parlais pas beau­coup. J’essayais juste de garder mon sang‐froid, mais je n’y suis pas vrai­ment parvenue. Il me disait des choses vrai­ment gentilles et person­nelles comme : ‘Quand je serai plus âgé, tu seras là’. »