Alex Michelsen n’est pas passé loin de signer la plus belle performance de sa carrière, dans un match qu’il a longtemps dominé avant de finalement céder face à l’expérience de Frances Tiafoe.
Interrogé en conférence de presse sur ce que son aîné lui avait dit au moment de le réconforter lors de leur magnifique accolade au filet, Michelsen a expliqué que Tiafoe avait eu de très belles paroles à son égard, lui rappelant notamment que l’avenir était devant lui.
« Je ne parlais pas beaucoup. J’essayais juste de garder mon sang‐froid, mais je n’y suis pas vraiment parvenue. Il me disait des choses vraiment gentilles et personnelles comme : ‘Quand je serai plus âgé, tu seras là’. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 12:03