Alexander Zverev va jouer ce dimanche à l’US Open contre Ben Shelton (20h, heure fran­çaise) sa troi­sième finale de Grand Chelem de suite après Roland‐Garros et Wimbledon.

Opposé à Ben Shelton, l’Allemand va tenter de remporter son deuxième titre Majeur, alors même que beau­coup d’ob­ser­va­teurs doutaient encore il y a quelques mois de sa capa­cité à en gagner un.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi a raconté comment il avait géré ses deux premiers tours compli­qués à Flushing Meadows.

« J’ai été si proche tant de fois. Peut‐être que là, Dieu a dit que ce serait mon année. Après le deuxième tour (remporté au cinquième set contre Quentin Halys), vers 3 heures du matin, j’étais assis avec mon équipe dans le vestiaire et nous riions de la mauvaise qualité de mon jeu. Ce sens de l’hu­mour m’a aidé. Le lende­main sur le court d’en­traî­ne­ment, j’ai commencé à sentir beau­coup mieux la balle et, à partir de là, j’ai joué un tennis bien meilleur. »