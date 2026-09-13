Alexander Zverev va jouer ce dimanche à l’US Open contre Ben Shelton (20h, heure française) sa troisième finale de Grand Chelem de suite après Roland‐Garros et Wimbledon.
Opposé à Ben Shelton, l’Allemand va tenter de remporter son deuxième titre Majeur, alors même que beaucoup d’observateurs doutaient encore il y a quelques mois de sa capacité à en gagner un.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi a raconté comment il avait géré ses deux premiers tours compliqués à Flushing Meadows.
« J’ai été si proche tant de fois. Peut‐être que là, Dieu a dit que ce serait mon année. Après le deuxième tour (remporté au cinquième set contre Quentin Halys), vers 3 heures du matin, j’étais assis avec mon équipe dans le vestiaire et nous riions de la mauvaise qualité de mon jeu. Ce sens de l’humour m’a aidé. Le lendemain sur le court d’entraînement, j’ai commencé à sentir beaucoup mieux la balle et, à partir de là, j’ai joué un tennis bien meilleur. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 17:31