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Alexander Zverev : « Après le deuxième tour vers 3 heures du matin, j’étais assis avec mon équipe dans le vestiaire et nous riions de la mauvaise qualité de mon jeu »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev va jouer ce dimanche à l’US Open contre Ben Shelton (20h, heure fran­çaise) sa troi­sième finale de Grand Chelem de suite après Roland‐Garros et Wimbledon. 

Opposé à Ben Shelton, l’Allemand va tenter de remporter son deuxième titre Majeur, alors même que beau­coup d’ob­ser­va­teurs doutaient encore il y a quelques mois de sa capa­cité à en gagner un. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi a raconté comment il avait géré ses deux premiers tours compli­qués à Flushing Meadows. 

« J’ai été si proche tant de fois. Peut‐être que là, Dieu a dit que ce serait mon année. Après le deuxième tour (remporté au cinquième set contre Quentin Halys), vers 3 heures du matin, j’étais assis avec mon équipe dans le vestiaire et nous riions de la mauvaise qualité de mon jeu. Ce sens de l’hu­mour m’a aidé. Le lende­main sur le court d’en­traî­ne­ment, j’ai commencé à sentir beau­coup mieux la balle et, à partir de là, j’ai joué un tennis bien meilleur. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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