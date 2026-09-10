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Alexander Zverev, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « J’ai regardé le match entre Alcaraz et Shelton jusqu’à 3h30 du matin, Ben a livré une partie incroyable »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis ses deux grosses batailles en cinq manches lors des deux premiers tours, Alexander Zverev n’a plus concédé un seul set. 

En quarts de finale, le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi a dominé Botic van de Zandschulp : 6–2, 7–5, 6–1, en 2h58 de jeu. 

Et lors de l’in­ter­view sur le court, l’Allemand a évoqué la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz. 

« J’ai regardé le match entre Shelton et Alcaraz jusqu’à 3 h 30 du matin hier soir. Je ne me suis pas couché. Je suis resté debout tard. Je regar­dais la télé parce que, de toute façon, j’al­lais dormir jusqu’à 13 h, alors bravo à Ben. Il a livré un match incroyable. »

A noter qu’en demi‐finales, Alexander Zverev affron­tera Karen Khachanov, qu’il a battu six fois en neuf confrontations. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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