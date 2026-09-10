Depuis ses deux grosses batailles en cinq manches lors des deux premiers tours, Alexander Zverev n’a plus concédé un seul set.
En quarts de finale, le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi a dominé Botic van de Zandschulp : 6–2, 7–5, 6–1, en 2h58 de jeu.
Et lors de l’interview sur le court, l’Allemand a évoqué la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz.
« J’ai regardé le match entre Shelton et Alcaraz jusqu’à 3 h 30 du matin hier soir. Je ne me suis pas couché. Je suis resté debout tard. Je regardais la télé parce que, de toute façon, j’allais dormir jusqu’à 13 h, alors bravo à Ben. Il a livré un match incroyable. »
Alexander Zverev : a tennis fan just like us pic.twitter.com/rfN4wd1LNa— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2026
A noter qu’en demi‐finales, Alexander Zverev affrontera Karen Khachanov, qu’il a battu six fois en neuf confrontations.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 08:11