Depuis ses deux grosses batailles en cinq manches lors des deux premiers tours, Alexander Zverev n’a plus concédé un seul set.

En quarts de finale, le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi a dominé Botic van de Zandschulp : 6–2, 7–5, 6–1, en 2h58 de jeu.

Et lors de l’in­ter­view sur le court, l’Allemand a évoqué la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz.

« J’ai regardé le match entre Shelton et Alcaraz jusqu’à 3 h 30 du matin hier soir. Je ne me suis pas couché. Je suis resté debout tard. Je regar­dais la télé parce que, de toute façon, j’al­lais dormir jusqu’à 13 h, alors bravo à Ben. Il a livré un match incroyable. »

Alexander Zverev : a tennis fan just like us pic.twitter.com/rfN4wd1LNa — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2026

A noter qu’en demi‐finales, Alexander Zverev affron­tera Karen Khachanov, qu’il a battu six fois en neuf confrontations.