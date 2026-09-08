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Alexander Zverev : « Ce n’est pas du tout mon court, Roger Federer a gagné 78 fois ici et Pete Sampras 112 ! Je l’ai juste loué de 23h à 2h pendant deux semaines »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev possède un humour bien à lui. 

Programmé une quatrième fois en quatre matchs en session de nuit sur le court Arthur Ashe, la tête de série numéro 1 de l’US Open, solide vain­queur de l’Italien Darderi en huitièmes de finale, a donc décidé de blaguer lors de l’in­ter­view d’après match.

Et à en juger par la réac­tion des spec­ta­teurs encore présents, l’Allemand a encore un peu travail avant de monter sur les planches. 

Question : Tu vas demander le même créneau horaire pour les quarts de finale ?

Alexander ZVEREV : Malheureusement, il n’y a plus assez de matchs, donc je ne pourrai pas jouer le deuxième match du soir, mais je deman­derai un match en soirée, ça c’est sûr. Tu sais, il y a des joueurs qui se mettent parfois à crier « C’est mon court, c’est mon court ! », dès fois, quand ils marquent un super point. Mais ce n’est pas du tout mon court. Roger Federer a gagné 78 fois ici. Sampras 112 fois ! J’ai juste loué le court de 23h à 2h du matin pendant deux semaines. Et j’espère qu’ils vont conti­nuer à me programmer à la même heure.

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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