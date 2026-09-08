Alexander Zverev possède un humour bien à lui.

Programmé une quatrième fois en quatre matchs en session de nuit sur le court Arthur Ashe, la tête de série numéro 1 de l’US Open, solide vain­queur de l’Italien Darderi en huitièmes de finale, a donc décidé de blaguer lors de l’in­ter­view d’après match.

Et à en juger par la réac­tion des spec­ta­teurs encore présents, l’Allemand a encore un peu travail avant de monter sur les planches.

Zverev being Zverev ! 😅🤭



“This isn’t my court at all ,

Federer won here 78 times

Sampras 112 !



I just rented it out from 11.00pm to 2.00am for 2 weeks

And I hope they keep putting me at the same time” 😂😂😂@AlexZverev @usopen @Fans4AlexZverev pic.twitter.com/DseU6NjvLJ — Isabela 💙 (@isabela18041982) September 8, 2026

Question : Tu vas demander le même créneau horaire pour les quarts de finale ?

Alexander ZVEREV : Malheureusement, il n’y a plus assez de matchs, donc je ne pourrai pas jouer le deuxième match du soir, mais je deman­derai un match en soirée, ça c’est sûr. Tu sais, il y a des joueurs qui se mettent parfois à crier « C’est mon court, c’est mon court ! », dès fois, quand ils marquent un super point. Mais ce n’est pas du tout mon court. Roger Federer a gagné 78 fois ici. Sampras 112 fois ! J’ai juste loué le court de 23h à 2h du matin pendant deux semaines. Et j’espère qu’ils vont conti­nuer à me programmer à la même heure.