Alexander Zverev possède un humour bien à lui.
Programmé une quatrième fois en quatre matchs en session de nuit sur le court Arthur Ashe, la tête de série numéro 1 de l’US Open, solide vainqueur de l’Italien Darderi en huitièmes de finale, a donc décidé de blaguer lors de l’interview d’après match.
Et à en juger par la réaction des spectateurs encore présents, l’Allemand a encore un peu travail avant de monter sur les planches.
Zverev being Zverev ! 😅🤭— Isabela 💙 (@isabela18041982) September 8, 2026
“This isn’t my court at all ,
Federer won here 78 times
Sampras 112 !
I just rented it out from 11.00pm to 2.00am for 2 weeks
And I hope they keep putting me at the same time” 😂😂😂@AlexZverev @usopen @Fans4AlexZverev pic.twitter.com/DseU6NjvLJ
Question : Tu vas demander le même créneau horaire pour les quarts de finale ?
Alexander ZVEREV : Malheureusement, il n’y a plus assez de matchs, donc je ne pourrai pas jouer le deuxième match du soir, mais je demanderai un match en soirée, ça c’est sûr. Tu sais, il y a des joueurs qui se mettent parfois à crier « C’est mon court, c’est mon court ! », dès fois, quand ils marquent un super point. Mais ce n’est pas du tout mon court. Roger Federer a gagné 78 fois ici. Sampras 112 fois ! J’ai juste loué le court de 23h à 2h du matin pendant deux semaines. Et j’espère qu’ils vont continuer à me programmer à la même heure.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 18:50