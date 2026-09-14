Si la carrière d’Alexander Zverev n’était déjà plus la même suite à son premier titre du Grand Chelem décroché à Roland‐Garros, elle a pris une dimension différente, ce dimanche soir, à la suite de son sacre à l’US Open.
Avec désormais deux titres majeurs à son compte, l’or olympique, deux Masters et sept Masters 1000, l’Allemand fait partie des légendes du jeu. C’est en tout cas l’avis de notre confrère Benoît Maylin, qui s’est exprimé à ce sujet dans la dernière émission de « Sans Filet », sur Winamax TV.
✨ « Zverev fait partie des légendes peu importe ce qu’on dit. Si on prend des joueurs qui ont gagné des Masters 1000, les Jeux, des Grands Chelems et le Masters : il y a Agassi, Djokovic, Murray et Zverev. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 14, 2026
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« Si on prend des joueurs qui ont gagné des Masters 1000, les Jeux olympiques, des Grands Chelems et des Masters, il y a Agassi, Djokovic, Murray et Zverev. Point barre. On peut raconter tout ce qu’on veut sur Zverev, que son jeu est soporifique, que c’est un limeur, mais il fait partie des légendes du jeu. Ça y est. Sur cette année 2026, ce qu’il fait est complètement fou. On peut parler des absences de Sinner et Alcaraz mais le mec fait partie des bouquins de l’histoire du jeu, alors qu’il n’y était pas. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 16:16