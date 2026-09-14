Si la carrière d’Alexander Zverev n’était déjà plus la même suite à son premier titre du Grand Chelem décroché à Roland‐Garros, elle a pris une dimen­sion diffé­rente, ce dimanche soir, à la suite de son sacre à l’US Open.

Avec désor­mais deux titres majeurs à son compte, l’or olym­pique, deux Masters et sept Masters 1000, l’Allemand fait partie des légendes du jeu. C’est en tout cas l’avis de notre confrère Benoît Maylin, qui s’est exprimé à ce sujet dans la dernière émis­sion de « Sans Filet », sur Winamax TV.

✨ « Zverev fait partie des légendes peu importe ce qu’on dit. Si on prend des joueurs qui ont gagné des Masters 1000, les Jeux, des Grands Chelems et le Masters : il y a Agassi, Djokovic, Murray et Zverev. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/ZJMClVEIvD — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 14, 2026

« Si on prend des joueurs qui ont gagné des Masters 1000, les Jeux olym­piques, des Grands Chelems et des Masters, il y a Agassi, Djokovic, Murray et Zverev. Point barre. On peut raconter tout ce qu’on veut sur Zverev, que son jeu est sopo­ri­fique, que c’est un limeur, mais il fait partie des légendes du jeu. Ça y est. Sur cette année 2026, ce qu’il fait est complè­te­ment fou. On peut parler des absences de Sinner et Alcaraz mais le mec fait partie des bouquins de l’his­toire du jeu, alors qu’il n’y était pas. »