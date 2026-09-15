De passage au micro de nos confrères d’Eurosport quelques minutes après son sacre à l’US Open, Alexander Zverev est revenu sur les circonstances de ce titre après un début de tournoi compliquée où il a eu besoin de cinq lors des premiers et deuxièmes tours.
Et forcément, la victoire n’est que plus belle.
Alexander Zverev aurait signé pour gagner un seul tournoi du Grand Chelem. Le voilà double vainqueur en Majeurs après son sacre à l’#USOpen ! pic.twitter.com/k5AfZVyXTW— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 14, 2026
« Il y a trois mois, si quelqu’un m’avait donné un document et m’avait dit : ‘tu vas gagner un seul Grand Chelem dans ta carrière et plus rien ensuite’, j’aurais signé tout de suite et je ne l’aurais jamais remis en question. Mais me voilà maintenant double vainqueur en Grand Chelem et c’est une sensation incroyable. J’étais à deux points de perdre au premier tour en jouant un tennis absolument horrible et je me retrouve à gagner le tournoi. Donc je suis forcément très heureux. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 13:31