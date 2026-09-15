De passage au micro de nos confrères d’Eurosport quelques minutes après son sacre à l’US Open, Alexander Zverev est revenu sur les circons­tances de ce titre après un début de tournoi compli­quée où il a eu besoin de cinq lors des premiers et deuxièmes tours.

Et forcé­ment, la victoire n’est que plus belle.

Alexander Zverev aurait signé pour gagner un seul tournoi du Grand Chelem. Le voilà double vain­queur en Majeurs après son sacre à l’#USOpen ! pic.twitter.com/k5AfZVyXTW — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 14, 2026

« Il y a trois mois, si quel­qu’un m’avait donné un docu­ment et m’avait dit : ‘tu vas gagner un seul Grand Chelem dans ta carrière et plus rien ensuite’, j’au­rais signé tout de suite et je ne l’au­rais jamais remis en ques­tion. Mais me voilà main­te­nant double vain­queur en Grand Chelem et c’est une sensa­tion incroyable. J’étais à deux points de perdre au premier tour en jouant un tennis abso­lu­ment horrible et je me retrouve à gagner le tournoi. Donc je suis forcé­ment très heureux. »