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Alexander Zverev : « Il y a trois mois, si quel­qu’un m’avait donné un docu­ment avec l’ins­crip­tion : ‘Tu gagneras un seul Grand Chelem dans ta carrière et plus rien ensuite’, j’au­rais signé tout de suite »

Par
Thomas S
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De passage au micro de nos confrères d’Eurosport quelques minutes après son sacre à l’US Open, Alexander Zverev est revenu sur les circons­tances de ce titre après un début de tournoi compli­quée où il a eu besoin de cinq lors des premiers et deuxièmes tours. 

Et forcé­ment, la victoire n’est que plus belle. 

« Il y a trois mois, si quel­qu’un m’avait donné un docu­ment et m’avait dit : ‘tu vas gagner un seul Grand Chelem dans ta carrière et plus rien ensuite’, j’au­rais signé tout de suite et je ne l’au­rais jamais remis en ques­tion. Mais me voilà main­te­nant double vain­queur en Grand Chelem et c’est une sensa­tion incroyable. J’étais à deux points de perdre au premier tour en jouant un tennis abso­lu­ment horrible et je me retrouve à gagner le tournoi. Donc je suis forcé­ment très heureux. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 13:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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