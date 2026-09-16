Accueil US Open

Alexander Zverev : « Je pense que Carlos Alcaraz a commis cette erreur à l’US Open »

Par
Baptiste Mulatier
-
1441

Tombeur de Ben Shelton en finale de l’US Open (6−3, 7–6[2], 5–7, 6–2), pour remporter son deuxième titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a expliqué sa stra­tégie au micro d’ESPN.

Pour l’Allemand, Carlos Alcaraz a notam­ment une erreur tactique face à l’Américain, qui l’avait battu au super tie‐break en quarts de finale. 

« Contre Ben, tu n’as pas besoin d’être agressif tout le temps. Plus tu lui donnes de vitesse sur son revers, mieux il joue. Je pense que c’est l’er­reur qu’a commise Carlos Alcaraz un peu en quart de finale et peut‐être Frances Tiafoe aussi en demi‐finales S’il arrive à contourner sa balle pour frapper des coups droits, alors là tu es un peu dans de beaux draps. J’ai joué plus lente­ment que lors de tous les autres matches, mais c’était délibéré. »

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥