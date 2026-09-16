Tombeur de Ben Shelton en finale de l’US Open (6−3, 7–6[2], 5–7, 6–2), pour remporter son deuxième titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a expliqué sa stratégie au micro d’ESPN.
Pour l’Allemand, Carlos Alcaraz a notamment une erreur tactique face à l’Américain, qui l’avait battu au super tie‐break en quarts de finale.
Zverev to ESPN : « Against Ben, you don’t need to be aggressive all the time. The more pace you play to his backhand the better he plays. I think that’s the mistake Carlos and maybe Frances made… »— Gill Gross 🦣 (@Gill_Gross) September 13, 2026
« Contre Ben, tu n’as pas besoin d’être agressif tout le temps. Plus tu lui donnes de vitesse sur son revers, mieux il joue. Je pense que c’est l’erreur qu’a commise Carlos Alcaraz un peu en quart de finale et peut‐être Frances Tiafoe aussi en demi‐finales S’il arrive à contourner sa balle pour frapper des coups droits, alors là tu es un peu dans de beaux draps. J’ai joué plus lentement que lors de tous les autres matches, mais c’était délibéré. »
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 08:32