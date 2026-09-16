Tombeur de Ben Shelton en finale de l’US Open (6−3, 7–6[2], 5–7, 6–2), pour remporter son deuxième titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a expliqué sa stra­tégie au micro d’ESPN.

Pour l’Allemand, Carlos Alcaraz a notam­ment une erreur tactique face à l’Américain, qui l’avait battu au super tie‐break en quarts de finale.

Zverev to ESPN : « Against Ben, you don’t need to be aggres­sive all the time. The more pace you play to his back­hand the better he plays. I think that’s the mistake Carlos and maybe Frances made… » — Gill Gross 🦣 (@Gill_Gross) September 13, 2026

« Contre Ben, tu n’as pas besoin d’être agressif tout le temps. Plus tu lui donnes de vitesse sur son revers, mieux il joue. Je pense que c’est l’er­reur qu’a commise Carlos Alcaraz un peu en quart de finale et peut‐être Frances Tiafoe aussi en demi‐finales S’il arrive à contourner sa balle pour frapper des coups droits, alors là tu es un peu dans de beaux draps. J’ai joué plus lente­ment que lors de tous les autres matches, mais c’était délibéré. »