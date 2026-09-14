« Je ne connais personne d’autre sur le circuit qui passe autant d’heures sur le court que toi », a déclaré Ben Shelton à propos d’Alexander Zverev lors de son discours pendant la remise des prix à l’US Open.

Un bel hommage sur lequel l’Allemand a été invité à répondre en confé­rence de presse. Et il a tenu à préciser une chose importante.

« Parmi ceux qui passent beau­coup de temps sur les courts d’en­traî­ne­ment, je suis sûre­ment dans les tout premiers, mais je ne pense pas être le plus doué. Je n’ai pas un don du ciel comme d’autres joueurs. L’essentiel de mon tennis vient de mon travail acharné, de mes nombreuses heures passées sur le court, que ce soit à la salle de sport ou sur la piste d’ath­lé­tisme. C’est grâce à tout cela. »