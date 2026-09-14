Accueil ATP

Alexander Zverev répond à Ben Shelton après la finale : « Je suis sûre­ment parmi les premiers, mais je ne pense pas être le plus doué. Je n’ai pas un don du ciel comme d’autres joueurs »

Par
Thomas S
-
700

« Je ne connais personne d’autre sur le circuit qui passe autant d’heures sur le court que toi », a déclaré Ben Shelton à propos d’Alexander Zverev lors de son discours pendant la remise des prix à l’US Open. 

Un bel hommage sur lequel l’Allemand a été invité à répondre en confé­rence de presse. Et il a tenu à préciser une chose importante. 

« Parmi ceux qui passent beau­coup de temps sur les courts d’en­traî­ne­ment, je suis sûre­ment dans les tout premiers, mais je ne pense pas être le plus doué. Je n’ai pas un don du ciel comme d’autres joueurs. L’essentiel de mon tennis vient de mon travail acharné, de mes nombreuses heures passées sur le court, que ce soit à la salle de sport ou sur la piste d’ath­lé­tisme. C’est grâce à tout cela. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥