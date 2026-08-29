Invité à s’exprimer sur le grand retour de Carlos Alcaraz lors de l’US Open, quatre mois après son dernier match en compétition, Alexander Zverev, qui trouve son rival espagnol en très bonne forme physique, s’attend quand même à le voir en difficulté sur le plan tennistique.
« J’ai l’impression qu’il est probablement au même niveau physique, voire meilleur, en ce moment, car il a sans doute, au cours des quatre ou cinq derniers mois, fait beaucoup d’entraînement physique, ce que je n’aurais pas pu faire lorsque je me suis blessé à la cheville, puisque je ne pouvais pas marcher. Je m’attends donc à ce qu’il soit peut‐être un peu rouillé lors du premier ou du deuxième match, mais une fois qu’il aura surmonté cela, je pense qu’il fera sans aucun doute partie des favoris ici. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 16:11