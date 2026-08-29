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Alexander Zverev sur Carlos Alcaraz : « Je m’at­tends à ce qu’il soit peut‐être un peu rouillé »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur le grand retour de Carlos Alcaraz lors de l’US Open, quatre mois après son dernier match en compé­ti­tion, Alexander Zverev, qui trouve son rival espa­gnol en très bonne forme physique, s’at­tend quand même à le voir en diffi­culté sur le plan tennistique. 

« J’ai l’impression qu’il est proba­ble­ment au même niveau physique, voire meilleur, en ce moment, car il a sans doute, au cours des quatre ou cinq derniers mois, fait beau­coup d’entraînement physique, ce que je n’aurais pas pu faire lorsque je me suis blessé à la cheville, puisque je ne pouvais pas marcher. Je m’attends donc à ce qu’il soit peut‐être un peu rouillé lors du premier ou du deuxième match, mais une fois qu’il aura surmonté cela, je pense qu’il fera sans aucun doute partie des favoris ici. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 16:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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