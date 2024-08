Vainqueur du trico­lore Alexandre Muller en trois manches (6−4, 7–6, 6–1), l’Allemand aurait pu rester plus long­temps sur le court s’il n’avait pas gérer très intel­li­gem­ment la fin du tie‐break de la seconde manche.

Mené 5 points à 2 avec un double mini break contre lui, il a alors inten­sifié ses frappes sans prendre un risque maximum. En face, le Tricolore sûre­ment anxieux a commencé à rater et l’Allemand a aligné 5 points de suite. La messe était dite.

En confé­rence de presse, Sascha a été ques­tionné sur le sujet du jour : la chaleur suffo­cante. L’Allemand a expliqué sa méthode pour y remé­dier tout en posant un vrai contre pied.

« Ce n’est pas si affreux (sourire). Parfois, les jours de pluie à Paris ou à Wimbledon sont encore plus pénibles. Aujourd’hui, il fait chaud et humide, mais je me sentais bien. À un moment, j’étais très, très mouillé (sourire). Tout le court était inondé par moi, mais je me sentais bien physi­que­ment. Je ne me sentais pas fatigué, je n’ai pas trop ressenti la chaleur comme à Paris, en fait. C’est aussi, vous savez, un bon signe pour moi »