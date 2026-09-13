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Alexander Zverev : « Vous avez vu mon père sourire ces jours‐ci, vrai­ment ? Pas moi. C’est très rare. Je n’ai pas vu ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev va jouer ce dimanche à l’US Open contre Ben Shelton (20h, heure fran­çaise) sa troi­sième finale de Grand Chelem de suite après Roland‐Garros et Wimbledon. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’Allemand a notam­ment été inter­rogé sur son état d’esprit depuis son sacre à Roland‐Garros, ainsi que sur l’atmosphère au sein de son équipe. Avec, notam­ment, un détail inha­bi­tuel : le sourire de son père et coach, Alexander Zverev Sr.

Journaliste : « Vous semblez plus détendu depuis votre titre à Roland. On a vu votre père sourire ces jours‐ci…« 
Alexander Zverev : « Vraiment ? (sourires). Pas moi. C’est très rare. Je n’ai pas vu ça. Je pense que peu de choses ont changé dans notre équipe, pour être honnête. Maintenant, nous en voulons plus. Nous voulons accom­plir de plus grandes choses. Nous travaillons toujours très dur pour cela. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 15:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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