Alexander Zverev va jouer ce dimanche à l’US Open contre Ben Shelton (20h, heure fran­çaise) sa troi­sième finale de Grand Chelem de suite après Roland‐Garros et Wimbledon.

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’Allemand a notam­ment été inter­rogé sur son état d’esprit depuis son sacre à Roland‐Garros, ainsi que sur l’atmosphère au sein de son équipe. Avec, notam­ment, un détail inha­bi­tuel : le sourire de son père et coach, Alexander Zverev Sr.

Journaliste : « Vous semblez plus détendu depuis votre titre à Roland. On a vu votre père sourire ces jours‐ci…«

Alexander Zverev : « Vraiment ? (sourires). Pas moi. C’est très rare. Je n’ai pas vu ça. Je pense que peu de choses ont changé dans notre équipe, pour être honnête. Maintenant, nous en voulons plus. Nous voulons accom­plir de plus grandes choses. Nous travaillons toujours très dur pour cela. »