Sacrée cham­pionne de cette édition 2022 de l’US Open chez les juniors à 17 ans, Alexandra Eala, membre de l’aca­démie Rafael Nadal depuis plusieurs années, a expliqué en confé­rence de presse comment elle s’ins­pi­rait de l’hommes aux 22 titres du Grand Chelem.

« Je m’ins­pire de Nadal car ce que je remarque le plus chez Rafa, c’est qu’il se bat jusqu’à la fin, que ses pensées sont si claires. Il est si calme, mais en même temps si enthou­siaste. Je pense que j’ai vrai­ment essayé de cana­liser cette énergie pendant toute cette semaine. C’est aussi ce que j’ai essayé de montrer aux gens qui m’ad­mirent, c’est de penser clai­re­ment et de ne pas agir de manière irra­tion­nelle », a déclaré une joueuse déjà très confiante et lucide pour son âge.