Particulièrement attendue sur cette édition de l’US Open après son éclo­sion au plus haut niveau et notam­ment son sacre à Washington, Alexandra Eala a tenu à calmer le jeu lors de son passage en confé­rence de presse.

Consciente du susciter énor­mé­ment d’en­goue­ment, parti­cu­liè­re­ment auprès de ses fans philip­pins, l’ac­tuelle 18e joueuse mondiale a malgré tout fait preuve de beau­coup de retenue et d’hu­mi­lité. Extrait.

Je me demande dans quelle mesure tu as conscience de l’impact que tu as sur le tennis. Je pense que tous les profes­sion­nels des médias savent bien que, dès que ton nom appa­raît dans les gros titres pour une raison ou une autre, le nombre de visites multi­plie par dix. Ça change la donne pour ce sport, tant en termes d’attention que sur le plan écono­mique. C’est une lourde respon­sa­bi­lité à porter pour une seule personne. Je me deman­dais dans quelle mesure tu en es conscient et comment tu vis cela…

Alexandra EALA : Avant tout, c’est la grati­tude qui prime. Je suis très recon­nais­sante du soutien que m’apportent mes fans et mes suppor­ters. Quant à ma contri­bu­tion au tennis, chaque joueuse de la WTA et chaque joueur de l’ATP a contribué à l’univers du tennis et à son histoire simple­ment en étant là et en travaillant dur chaque jour. Même s’il y a certains aspects, comme les médias et les éléments que tu as mentionnés, qui me font sortir du lot, je pense que je ne suis qu’une goutte d’eau dans l’océan à cet égard. Plus je parti­cipe au circuit, plus j’en apprends sur son histoire. Cette année, j’ai eu le plaisir de jouer deux fois en double avec Venus ; j’ai beau­coup appris sur sa menta­lité sur le court, mais aussi sur la façon dont elle s’est battue, avec sa sœur, pour l’égalité des prix. Des choses comme ça. Peut‐être que le parcours des joueuses régu­lières du circuit, qui ne sont pas autant expo­sées aux médias, ce pour quoi elles ont dû se battre et les épreuves qu’elles ont dû surmonter pour en arriver là où elles en sont aujourd’hui, est en soi une véri­table source d’inspiration. Il y a telle­ment d’histoires en coulisses dont on ne se rend peut‐être même pas compte. Cela me permet vrai­ment de rester humble, cela me motive à travailler encore plus dur et à faire partie de ce groupe de personnes incroyables, et à y rester.