Particulièrement attendue sur cette édition de l’US Open après son éclosion au plus haut niveau et notamment son sacre à Washington, Alexandra Eala a tenu à calmer le jeu lors de son passage en conférence de presse.
Consciente du susciter énormément d’engouement, particulièrement auprès de ses fans philippins, l’actuelle 18e joueuse mondiale a malgré tout fait preuve de beaucoup de retenue et d’humilité. Extrait.
Je me demande dans quelle mesure tu as conscience de l’impact que tu as sur le tennis. Je pense que tous les professionnels des médias savent bien que, dès que ton nom apparaît dans les gros titres pour une raison ou une autre, le nombre de visites multiplie par dix. Ça change la donne pour ce sport, tant en termes d’attention que sur le plan économique. C’est une lourde responsabilité à porter pour une seule personne. Je me demandais dans quelle mesure tu en es conscient et comment tu vis cela…
Alexandra EALA : Avant tout, c’est la gratitude qui prime. Je suis très reconnaissante du soutien que m’apportent mes fans et mes supporters. Quant à ma contribution au tennis, chaque joueuse de la WTA et chaque joueur de l’ATP a contribué à l’univers du tennis et à son histoire simplement en étant là et en travaillant dur chaque jour. Même s’il y a certains aspects, comme les médias et les éléments que tu as mentionnés, qui me font sortir du lot, je pense que je ne suis qu’une goutte d’eau dans l’océan à cet égard. Plus je participe au circuit, plus j’en apprends sur son histoire. Cette année, j’ai eu le plaisir de jouer deux fois en double avec Venus ; j’ai beaucoup appris sur sa mentalité sur le court, mais aussi sur la façon dont elle s’est battue, avec sa sœur, pour l’égalité des prix. Des choses comme ça. Peut‐être que le parcours des joueuses régulières du circuit, qui ne sont pas autant exposées aux médias, ce pour quoi elles ont dû se battre et les épreuves qu’elles ont dû surmonter pour en arriver là où elles en sont aujourd’hui, est en soi une véritable source d’inspiration. Il y a tellement d’histoires en coulisses dont on ne se rend peut‐être même pas compte. Cela me permet vraiment de rester humble, cela me motive à travailler encore plus dur et à faire partie de ce groupe de personnes incroyables, et à y rester.
Publié le samedi 29 août 2026 à 14:44