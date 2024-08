Vainqueur de Novak Djokovic, l’Australien a tenu à mesurer la teneur de son exploit. Selon lui, battre le Serbe c’est bien mais cela n’a pas vrai­ment la même valeur que soulever un trophée.

« Pour moi, gagner Montréal était bien plus impor­tant qu’au­jourd’hui, simple­ment parce que c’est un titre, et c’est un titre Masters 1000. C’était incroyable. Aujourd’hui, j’ai pensé pouvoir faire quelque chose, tu sais ? Gagner un Masters 1000 n’était pas quelque chose qui m’avait traversé l’es­prit. Mais mes deux expé­riences contre lui plus tôt cette année à l’Open d’Australie et à Wimbledon m’ont donné la confiance néces­saire pour y aller ce soir et croire que je pouvais gagner, le faire et y croire. Donc, quand je l’ai fait, j’ai eu le senti­ment que cela me prou­vait que j’avais raison, que ce que je pensais était vrai. Oui, ce n’était pas quelque chose d’in­croyable comme Montréal, par exemple »