Sur une autre planète depuis son élimi­na­tion d’en­trée du tournoi d’Adélaïde en février dernier (32 victoires pour 5 défaites), Ashleigh Barty, qui vient de remporter haut la main le titre à Cincinnati est plus que jamais la grande favo­rite pour l’US Open qui débute ce lundi 30 août.

Sa capi­taine de Fed Cup, Alicia Monk, ne voit pas quelle joueuse pour­rait l’empêcher de rafler la mise à New‐York : « Je pense qu’elle aura comme objectif le meilleur résultat possible sur cet US Open, et elle est vrai­ment prête pour ça. Elle l’a montré à Cincinnati, non ? Elle n’a pas perdu un seul set et a remporté l’évé­ne­ment. C’est un énorme coup de pouce. Je ne pense pas qu’une autre joueuse soit proche d’elle en ce moment. On peut peut‐être mettre Sabalenka dans le lot, elle joue du très bon tennis. »