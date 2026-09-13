« Zverev‐Shelton, ce n’est pas une finale qui me fait rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime », a déclaré Alizé Cornet, dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC.

Une sortie qui a suscité de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux. L’ancienne 11e joueuse mondiale, aujourd’hui capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, est revenue sur la polé­mique et a tenu à préciser sa pensée.

« J’ai été hyper étonné du bruit média­tique qu’il y a eu autour de ce que j’ai dit hier, du fait que ce n’était pas forcé­ment la finale dont j’avais rêvé au début de cet US Open. C’est vrai que quand je suis autour de cette table, j’ai l’im­pres­sion qu’on est en famille ou entre potes. Quand vous me demandez ce que je pense de cette finale, je vous dis, ce n’est pas la finale que je vais me préci­piter de regarder, tout simple­ment parce que, et j’ai déjà dit mes argu­ments, tennis­ti­que­ment, ce n’est pas ce que je préfère. Ben Shelton a un certain panache et c’est assez agréable à regarder, et je pense que pour les Etats‐Unis, c’est quelque chose d’im­mense. Mais je ne vois pas vrai­ment la contro­verse dans ce que j’ai pu dire hier, donc j’étais vrai­ment hyper étonnée des réac­tions. Je suis quel­qu’un de très entier, donc quand on va me demander mon avis, je vais le donner. Par exemple, moi, je suis une immense fan de Nadal et Alcaraz. Mais si quel­qu’un, demain, me dit que Alcaraz et Nadal ne les fait pas rêver, je vais le respecter, parce qu’en fait, chacun a sa sensibilité…

🗣💬« Tennistiquement, ce n’est pas ce que je préfère. Chacun a sa sensi­bi­lité. Respectez mon avis. Ce soir, je préfère regarder le basket plutôt que la finale de l’US Open.«



La mise au point d’@alizecornet sur la finale mascu­line Shelton‐Zverev qui ne l’emballe pas. pic.twitter.com/sSIFlElh4Y — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 13, 2026

…Et en plus, ce que j’ai dit n’en­lève pas du tout au fait que Zverev et Shelton sont d’im­menses cham­pions. Moi, je n’ai jamais fait de finale en Grand Chelem, pour une bonne raison, je n’ai jamais été assez forte pour le faire. Ce sont des grands cham­pions avec des immenses carrières, et je pense que j’ai suffi­sam­ment de bien­veillance dans l’en­semble pour ne jamais enlever ça à un cham­pion. Mais à un moment donné, voilà, un peu de fran­chise, un peu d’hon­nê­teté. On a quand même le droit de dire qu’une finale de Grand Chelem n’est pas forcé­ment la prio­rité de la journée, et que je préfé­rais regarder le basket à 20h, la finale des cham­pion­nats du monde, que cette finale qui me fait moyen­ne­ment rêver. »