Dimanche en finale de l’US Open, Alexander Zverev tentera de remporter son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros tandis que Ben Shelton tentera de succéder à Andy Roddick, dernier Américain vainqueur d’un Majeur du côté des hommes (US Open 2003).
Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’ex‐11e joueuse mondiale et actuelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, a néanmoins exprimé son manque d’intérêt pour cette opposition.
🗣💬 @alizecornet : « Zverev‐Shelton ? Ce n’est pas une finale qui me fait rêver. En termes de tennis pur, ça ne m’intéresse pas et ça ne me fait pas rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime. » pic.twitter.com/lVL7v5sWLr— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 12, 2026
« C’est complètement personnel et c’est peut‐être un peu subjectif mais ce n’est pas une finale qui me fait rêver. Tout le monde connaît l’affection que je porte à Alexander Zverev (ironique). Ça biaise mon jugement je pense. En termes de tennis, moi ça ne m’intéresse pas. Depuis que Carlos Alcaraz est sorti du tournoi j’ai perdu tout intérêt pour l’US Open. Le tennis de Shelton est intéressant mais Zverev en face, je ne peux pas, il y a un truc épidermique. Je regarde le tennis pour les personnalités, pour le niveau de jeu, la créativité… Voir un Américain qui va gagner l’US Open après des années de disette (depuis 2003 et la victoire d’Andy Roddick, ndlr) est la seule chose qui pourrait m’intéresser. Mais en termes de tennis pur, sur le papier, ça ne me fait pas rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 13:34