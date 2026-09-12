Dimanche en finale de l’US Open, Alexander Zverev tentera de remporter son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros tandis que Ben Shelton tentera de succéder à Andy Roddick, dernier Américain vain­queur d’un Majeur du côté des hommes (US Open 2003).

Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’ex‐11e joueuse mondiale et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, a néan­moins exprimé son manque d’in­térêt pour cette opposition.

🗣💬 @alizecornet : « Zverev‐Shelton ? Ce n’est pas une finale qui me fait rêver. En termes de tennis pur, ça ne m’in­té­resse pas et ça ne me fait pas rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime. » pic.twitter.com/lVL7v5sWLr — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 12, 2026

« C’est complè­te­ment personnel et c’est peut‐être un peu subjectif mais ce n’est pas une finale qui me fait rêver. Tout le monde connaît l’affection que je porte à Alexander Zverev (ironique). Ça biaise mon juge­ment je pense. En termes de tennis, moi ça ne m’intéresse pas. Depuis que Carlos Alcaraz est sorti du tournoi j’ai perdu tout intérêt pour l’US Open. Le tennis de Shelton est inté­res­sant mais Zverev en face, je ne peux pas, il y a un truc épider­mique. Je regarde le tennis pour les person­na­lités, pour le niveau de jeu, la créa­ti­vité… Voir un Américain qui va gagner l’US Open après des années de disette (depuis 2003 et la victoire d’Andy Roddick, ndlr) est la seule chose qui pour­rait m’intéresser. Mais en termes de tennis pur, sur le papier, ça ne me fait pas rêver. Tu as un bourrin qui sert à 254 km/h contre un mec qui lime. »