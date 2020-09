Alors que les polémiques ont été nombreuses pendant l’US Open, Stacey Allaster, directrice du Grand Chelem, tire un bilan évidemment positif de son tournoi.

« Pour moi personnellement, ce fut un Western & Southern Open et un US Open réussis. Le monde a regardé ici. Nous avons pu reprendre le tennis d’une manière atténue les risques. Nous avons vraiment été capables de garder tout le monde en bonne santé et en sécurité », s’est-elle réjouie sur le site de l’US Open.

Les Français, coincés dans leur chambre pendant deux semaines, ne sont sûrement pas du même avis…