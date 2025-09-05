Qualifiée pour sa deuxième finale en Grand Chelem d’affilée après sa très lourde défaite à Wimbledon, Amanda Anisimova se dit prête au combat. La joueuse américaine a surtout hâte de se retrouver sur le Arthur Ashe face à Aryna Sabalenka.
« Elle est numéro 1 mondiale et joue un tennis incroyable. Ça va être une bataille mais je suis impatiente. À chaque fois que nous avons joué, c’était génial. Nous avons eu des matchs très, très difficiles. Beaucoup d’entre eux ont eu lieu en Grand Chelem, surtout au début de ma carrière. Mais je pense que le match le plus marquant a probablement été Wimbledon. C’était un match très serré, comme presque à chaque fois que je joue contre elle. Je pense que c’était le plus spécial pour moi. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 13:40