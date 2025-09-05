AccueilUS OpenAmanda Anisimova, après sa qualification en finale : "Aryna Sabalenka est numéro...
Amanda Anisimova, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Aryna Sabalenka est numéro 1 mondiale et joue un tennis incroyable. Ça va être une bataille mais je suis impatiente »

Par Laurent Trupiano

Qualifiée pour sa deuxième finale en Grand Chelem d’af­filée après sa très lourde défaite à Wimbledon, Amanda Anisimova se dit prête au combat. La joueuse améri­caine a surtout hâte de se retrouver sur le Arthur Ashe face à Aryna Sabalenka.

« Elle est numéro 1 mondiale et joue un tennis incroyable. Ça va être une bataille mais je suis impa­tiente. À chaque fois que nous avons joué, c’était génial. Nous avons eu des matchs très, très diffi­ciles. Beaucoup d’entre eux ont eu lieu en Grand Chelem, surtout au début de ma carrière. Mais je pense que le match le plus marquant a proba­ble­ment été Wimbledon. C’était un match très serré, comme presque à chaque fois que je joue contre elle. Je pense que c’était le plus spécial pour moi. »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 13:40

