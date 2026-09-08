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Andrea Morlet, coach d’Arthur Gea, sur sa balle de match manquée : « Sur ce point, le prin­cipal, c’est qu’il y aille. Il fallait qu’il soit agressif et il l’a été »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il aurait pu devenir à l’US Open le premier lucky‐loser de l’histoire à se quali­fier en quarts de finale d’un Grand Chelem, Arthur Gea a été renversé par Botic Van de Zandschulp après 5h13 de combat : 3–6, 6–7(0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.

Interrogé par L’Equipe après la rencontre, l’un des deux entraî­neurs du Français de 21 ans, Andrea Morlet, est revenu sur la balle de match manquée par son joueur dans le tie‐break du troi­sième set. 

« Sur ce point, le prin­cipal, c’est qu’il y aille. Il y va, il a la volée, il peut la finir. Je pense qu’il anti­cipe un peu plus le passing croisé. Elle arrive un peu sur lui. Il ne finit pas. C’est dommage. Parce que c’était le jeu et c’est ce qu’on s’était dit. Il fallait qu’il soit agressif. Il l’a été… »

Arthur Gea se conso­lera avec une percée au clas­se­ment mondial et une nouvelle posi­tion aux portes du top 50. 

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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