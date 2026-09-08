Alors qu’il aurait pu devenir à l’US Open le premier lucky‐loser de l’histoire à se qualifier en quarts de finale d’un Grand Chelem, Arthur Gea a été renversé par Botic Van de Zandschulp après 5h13 de combat : 3–6, 6–7(0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.
Interrogé par L’Equipe après la rencontre, l’un des deux entraîneurs du Français de 21 ans, Andrea Morlet, est revenu sur la balle de match manquée par son joueur dans le tie‐break du troisième set.
« Sur ce point, le principal, c’est qu’il y aille. Il y va, il a la volée, il peut la finir. Je pense qu’il anticipe un peu plus le passing croisé. Elle arrive un peu sur lui. Il ne finit pas. C’est dommage. Parce que c’était le jeu et c’est ce qu’on s’était dit. Il fallait qu’il soit agressif. Il l’a été… »
La balle de match ratée par Arthur Gea!!!! On espère qu’il ne va pas s’en mordre les doigts… pic.twitter.com/wHauH6nrze— KK (@kinibcz) September 7, 2026
Arthur Gea se consolera avec une percée au classement mondial et une nouvelle position aux portes du top 50.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 12:56