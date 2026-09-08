Alors qu’il aurait pu devenir à l’US Open le premier lucky‐loser de l’histoire à se quali­fier en quarts de finale d’un Grand Chelem, Arthur Gea a été renversé par Botic Van de Zandschulp après 5h13 de combat : 3–6, 6–7(0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.

Interrogé par L’Equipe après la rencontre, l’un des deux entraî­neurs du Français de 21 ans, Andrea Morlet, est revenu sur la balle de match manquée par son joueur dans le tie‐break du troi­sième set.

« Sur ce point, le prin­cipal, c’est qu’il y aille. Il y va, il a la volée, il peut la finir. Je pense qu’il anti­cipe un peu plus le passing croisé. Elle arrive un peu sur lui. Il ne finit pas. C’est dommage. Parce que c’était le jeu et c’est ce qu’on s’était dit. Il fallait qu’il soit agressif. Il l’a été… »

La balle de match ratée par Arthur Gea!!!! On espère qu’il ne va pas s’en mordre les doigts… pic.twitter.com/wHauH6nrze — KK (@kinibcz) September 7, 2026

Arthur Gea se conso­lera avec une percée au clas­se­ment mondial et une nouvelle posi­tion aux portes du top 50.