Vainqueur de la paire Fritz/Rybakina, Andrea qui est tenant du titre associé à l’expérimentée Sara Errani a été plutôt clair lors de l’interview d’après match sur le court.
Andrea Vavassori after he & Sara Errani beat Elena Rybakina and Taylor Fritz at U.S. Open :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025
“We are playing for all the doubles players that could not compete here. We try to do our best.” ❤️ pic.twitter.com/5NQ1D4eX48
« Nous jouons pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu concourir ici. Nous faisons de notre mieux » a expliqué l’Italien.
En effet ‚on rappelle que les organisateurs de l’US Open ont décidé de tout changer pour le double mixte ce qui n’a pas vraiment plus aux spécialistes qui n’avaient pas le CV des stars sélectionnées. On se souvient d’ailleurs de la sortie de Mladenovic à ce sujet.…
Publié le mardi 19 août 2025 à 18:55