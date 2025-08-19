AccueilUS OpenAndrea Vavassori, porte drapeau des recalés : "Nous jouons pour tous les...
Andrea Vavassori, porte drapeau des recalés : « Nous jouons pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu concourir ici. Nous faisons de notre mieux »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

Vainqueur de la paire Fritz/Rybakina, Andrea qui est tenant du titre associé à l’ex­pé­ri­mentée Sara Errani a été plutôt clair lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Nous jouons pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu concourir ici. Nous faisons de notre mieux » a expliqué l’Italien.

En effet ‚on rappelle que les orga­ni­sa­teurs de l’US Open ont décidé de tout changer pour le double mixte ce qui n’a pas vrai­ment plus aux spécia­listes qui n’avaient pas le CV des stars sélec­tion­nées. On se souvient d’ailleurs de la sortie de Mladenovic à ce sujet.…

Publié le mardi 19 août 2025 à 18:55

