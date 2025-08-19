Vainqueur de la paire Fritz/Rybakina, Andrea qui est tenant du titre associé à l’ex­pé­ri­mentée Sara Errani a été plutôt clair lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

Andrea Vavassori after he & Sara Errani beat Elena Rybakina and Taylor Fritz at U.S. Open :



“We are playing for all the doubles players that could not compete here. We try to do our best.” ❤️ pic.twitter.com/5NQ1D4eX48 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025

« Nous jouons pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu concourir ici. Nous faisons de notre mieux » a expliqué l’Italien.

En effet ‚on rappelle que les orga­ni­sa­teurs de l’US Open ont décidé de tout changer pour le double mixte ce qui n’a pas vrai­ment plus aux spécia­listes qui n’avaient pas le CV des stars sélec­tion­nées. On se souvient d’ailleurs de la sortie de Mladenovic à ce sujet.…