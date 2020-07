Qui participera à l’US Open ? La question n’en finit plus d’animer les débats. Le Grand Chelem new-yorkais devrait statuer sur son maintien ou non d’ici la semaine prochaine.

Selon le site Open Court, les joueurs et joueuses ont jusqu’au 3 août pour s’y inscrire et pour l’instant, Naomi Osaka et Bianca Andreescu, les deux dernières lauréates (2018 pour la Japonaise et 2019 pour la Canadienne), ne sont toujours pas confirmées.

La Japonaise et la Canadienne sont également absentes de l’entry list de Cincinnati qui se disputera sur les installations de l’US Open à New York.

D’autres joueuses du Top 10 pourraient également manquer à l’appel comme Elina Svitolina, Simona Halep ou Ashleigh Barty qui ont déjà fait part de leur scepticisme concernant la tenue de l’US Open.