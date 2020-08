Tenante du titre dans la ville qui ne dort jamais, Bianca Andreescu a été contrainte de renoncer à cette mini tournée new-yorkaise avec l’enchaînement Cincinnati-Us Open sur le même site de Flushing Meadows. La Canadienne d’origine roumaine a justifié son absence par un communiqué à l’AFP : « Après avoir discuté avec mes proches, j’ai pris la décision difficile de ne pas retourner à New York cette année pour me concentrer sur ma forme physique et m’assurer que je suis prêt à jouer au mieux, » a déclaré la 6e joueuse mondiale. Longtemps gênée par les blessures en 2019, Andreescu devrait réapparaitre à l’occasion de la tournée européenne sur terre-battue à partir de la mi-août.