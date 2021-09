Difficile vain­queur de la Suissesse Golubic au premier tour de l’US Open (7–5, 4–6, 7–6 en 2h50 de jeu), Bianca Andreescu est consciente que cette partie s’est jouée à très peu de chose. La lauréate de l’édi­tion 2019 estime égale­ment que cette victoire étri­quée peu lui donner confiance pour la suite.

« Je n’ai pas disputé beau­coup de matchs cette saison, mais je me sens très à l’aise sur ce court. Je me sens capable de revenir au niveau de confiance de 2019. J’ai beau­coup cana­lisé dans ce match et honnê­te­ment, c’était super, super serré. Cela s’est vrai­ment joué à quelques points près. Je me suis juste battue de toute mes forces et, honnê­te­ment, ça aurait pu aller dans les deux sens », a déclaré la Canadienne avant de revenir sur sa mauvaise période.

« Au cours des deux derniers mois, j’ai vrai­ment dû déter­miner ce qui fonc­tionne le mieux pour moi et ce qui ne fonc­tionne pas. J’avais l’im­pres­sion d’être trop prise dans ma tête avec diffé­rentes choses. Je me suis dit qu’il fallait rester simple : ne rien lâcher le court, servir au corps et la repousser, et quand j’en avais l’oc­ca­sion, monter au filet. »