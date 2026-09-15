En prenant le meilleur sur Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a pu soulever le deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière (6−3, 7–6, 5–7, 6–2). Un cru 2026 de très bonne facture pour le numéro deux mondial qui a long­temps eu cette image de perdant dans les grands rendez‐vous.

Des résul­tats suffi­sants, selon certains fans, pour parler d’un cap franchi dans le jeu par l’Allemand. Très attentif à la situa­tion du circuit, Andy Roddick n’est pas de cet avis. Dans son podcast Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro un mondial estime que le cham­pion olym­pique de Tokyo avait déjà l’ar­senal tennis­tique néces­saire pour triom­pher en majeur. Seulement, l’as­pect mental pouvait pêcher au moment de conclure.

« Je sais que tout le monde va main­te­nant dire que c’est le nouveau Zverev et qu’il joue mieux que jamais. C’était déjà un grand joueur avant Roland‐Garros, mais il avait des problèmes psycho­lo­giques pour conclure les matchs et remporter un Grand Chelem. C’est tout. Il n’a pas tout changé. Il a évoqué le fait d’avoir plus de liberté à Wimbledon et d’en avoir davan­tage ici. Tu t’imagines arriver à ce tournoi s’il n’en avait jamais remporté un, s’il avait perdu une finale à Wimbledon et une à Roland‐Garros ? Qu’est-ce qui a changé ? Il a réussi à fran­chir la ligne d’arrivée à Roland‐Garros. Et il a failli perdre ce match ! Il était telle­ment tendu au quatrième set qu’il a failli laisser filer la victoire, mais il s’en est sorti. S’il y est parvenu, ce n’est pas parce qu’il a joué de manière excep­tion­nelle lors de cette finale, ni parce qu’il était devenu une autre personne. C’est parce qu’il s’est retrouvé dans cette situa­tion suffi­sam­ment de fois », a commenté le cham­pion de l’US Open 2003, dans des propos relayés par Punto de Break.