Absent depuis près de cinq mois suite à une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz a rappelé à tout le monde de quoi il était capable.

Auteur d’une véri­table démons­tra­tion face à Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open, le tenant du titre a impres­sionné les obser­va­teurs et spécia­listes présents sur le court Arthur Ashe, à commencer par l’an­cien vain­queur du tournoi, Andy Roddick.

« Carlos a écrasé Tommy Paul aujourd’hui, et j’ai trouvé que Tommy Paul avait plutôt bien joué. C’est ça qui fait peur. J’étais à la table de commen­ta­teurs, et comme on utilise le talk­back, on dit par exemple “Je veux ce point”, puis on construit un récit à partir des extraits qu’on reçoit. Le récit montrait de beaux échanges où le joueur n’avait aucune chance. Au cours des deux premiers jeux, il a réussi quelques points incroyables depuis l’extérieur de la ligne, des coups fulgu­rants le long de la ligne. Tout le monde s’exclamait : “C’est génial !” Je me disais que c’était effec­ti­ve­ment génial, mais qu’il devait réussir ces coups pour marquer des points. Je ne sais pas si c’est une stra­tégie. Il s’est ensuite concentré plus parti­cu­liè­re­ment sur le coup droit, qui consti­tuait la prin­ci­pale source d’inquiétude avant le début de ce tournoi, étant donné que c’est son poignet droit qui avait entraîné sa longue absence. »