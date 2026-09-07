Absent depuis près de cinq mois suite à une blessure au poignet, Carlos Alcaraz a rappelé à tout le monde de quoi il était capable.
Auteur d’une véritable démonstration face à Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open, le tenant du titre a impressionné les observateurs et spécialistes présents sur le court Arthur Ashe, à commencer par l’ancien vainqueur du tournoi, Andy Roddick.
« Carlos a écrasé Tommy Paul aujourd’hui, et j’ai trouvé que Tommy Paul avait plutôt bien joué. C’est ça qui fait peur. J’étais à la table de commentateurs, et comme on utilise le talkback, on dit par exemple “Je veux ce point”, puis on construit un récit à partir des extraits qu’on reçoit. Le récit montrait de beaux échanges où le joueur n’avait aucune chance. Au cours des deux premiers jeux, il a réussi quelques points incroyables depuis l’extérieur de la ligne, des coups fulgurants le long de la ligne. Tout le monde s’exclamait : “C’est génial !” Je me disais que c’était effectivement génial, mais qu’il devait réussir ces coups pour marquer des points. Je ne sais pas si c’est une stratégie. Il s’est ensuite concentré plus particulièrement sur le coup droit, qui constituait la principale source d’inquiétude avant le début de ce tournoi, étant donné que c’est son poignet droit qui avait entraîné sa longue absence. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 16:30