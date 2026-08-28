Alors que cette édition 2026 de l’US Open marque le grand retour à la compétition de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier suite à une blessure au poignet, tout le monde se pose la même question : sera‐t‐il en mesure de défendre pleinement ses chances ?
Désireux de répondre à cette question dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a en tout cas expliqué que l’Espagnol n’avait pas le droit à l’erreur d’un point de vue physique étant donné qu’il a eu tout le temps de travailler cet aspect pendant sa convalescence.
« On n’a aucune idée de ce qu’il va faire. Mais je pense qu’il tiendra jusqu’à la deuxième semaine, et s’il a suivi le programme physique, et s’il s’agit d’une blessure au poignet, il n’y a aucune raison pour que ses jambes ne soient pas en forme. Ça ne l’empêche pas de courir ou de faire des exercices. Ce serait un échec de sa part et de celle de son équipe si ses jambes lâchaient pendant ce tournoi, car il n’aurait dû travailler que ses jambes. Est‐ce que cela signifie qu’il est prêt pour la compétition ? Je ne sais pas. Il y a un monde entre la salle de sport et le cinquième set au stade Arthur Ashe. Mais si je devais choisir quelqu’un d’autre, ce serait tout aussi risqué. Cela ne veut pas dire qu’il a 70 % de chances de remporter le tournoi, mais en a‑t‐il 20 % ? Est‐ce que cela le place au même niveau que n’importe qui d’autre ? »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 11:11