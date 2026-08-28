Alors que cette édition 2026 de l’US Open marque le grand retour à la compé­ti­tion de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier suite à une bles­sure au poignet, tout le monde se pose la même ques­tion : sera‐t‐il en mesure de défendre plei­ne­ment ses chances ?

Désireux de répondre à cette ques­tion dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a en tout cas expliqué que l’Espagnol n’avait pas le droit à l’er­reur d’un point de vue physique étant donné qu’il a eu tout le temps de travailler cet aspect pendant sa convalescence.

« On n’a aucune idée de ce qu’il va faire. Mais je pense qu’il tiendra jusqu’à la deuxième semaine, et s’il a suivi le programme physique, et s’il s’agit d’une bles­sure au poignet, il n’y a aucune raison pour que ses jambes ne soient pas en forme. Ça ne l’empêche pas de courir ou de faire des exer­cices. Ce serait un échec de sa part et de celle de son équipe si ses jambes lâchaient pendant ce tournoi, car il n’aurait dû travailler que ses jambes. Est‐ce que cela signifie qu’il est prêt pour la compé­ti­tion ? Je ne sais pas. Il y a un monde entre la salle de sport et le cinquième set au stade Arthur Ashe. Mais si je devais choisir quelqu’un d’autre, ce serait tout aussi risqué. Cela ne veut pas dire qu’il a 70 % de chances de remporter le tournoi, mais en a‑t‐il 20 % ? Est‐ce que cela le place au même niveau que n’importe qui d’autre ? »