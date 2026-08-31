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Andy Roddick s’énerve après la défaite de Novak Djokovic : « Fermez‐la. C’est à lui de prendre cette déci­sion. On n’a pas notre mot à dire là‐dessus »

Par
Thomas S
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Il n’a pas fallu attendre long­temps pour assister au premier coup de tonnerre de cette édition 2026 de l’US Open.

Alors qu’il n’avait plus perdu dès le premier tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis plus de 20 ans (Open d’Australie 2006), Novak Djokovic a donc chuté d’en­trée à New‐York, en cinq sets, face à l’Argentin Mariano Navone. 

Désireux de revenir sur cette défaite surprise dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a tenté de lire l’avenir du cham­pion serbe avant d’in­viter tous ceux qui le poussent vers la sortie à se taire. 

« Écoutez, peut‐être qu’il se remettra en forme en Australie. Peut‐être pas. On ne sait pas. Je suppose qu’il ne le sait pas lui‐même. La ques­tion va être : et main­te­nant, qu’en est‐il de Novak ? Et je ne pense pas qu’on le sache. Je pense qu’à chaque fois qu’il quitte le court lors d’un Grand Chelem en ce moment, on a le droit de se demander si ce sera la dernière fois. Et je pense qu’il y a une diffé­rence entre se demander si ce sera sa dernière fois et passer pour un crétin sur Twitter en disant : “Il devrait prendre sa retraite.” Fermez‐la. C’est à lui de prendre cette déci­sion. Il s’est inscrit de son propre chef. Ces derniers temps, il a atteint les demi‐finales en Grand Chelem plus souvent que l’im­mense majo­rité des joueurs. On n’a pas notre mot à dire là‐dessus. Chacun choisit son propre chemin. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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