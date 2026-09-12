« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beaucoup de joueurs, parce que ça prend vraiment tellement de temps. Mais au final, si cela reste dans les limites du règlement et qu’il respecte le temps imparti entre les points, je ne peux rien lui reprocher puisqu’il respecte les règles », a lâché Karen Khachanov en conférence de presse après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6[7], 7–6[6]).
Si l’Allemand s’est défendu comme il pouvait, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est allé dans le sens du Russe lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.
« Le règlement doit changer car tant qu’il le fait dans les 24 secondes du chronomètre de service, qu’est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait un chronomètre de service pour le deuxième service. On ne peut pas faire rebondir la balle une vingtaine de fois entre le premier et le deuxième service. On ne peut pas faire ça et ensuite feindre la surprise quand on finit à 3 heures du matin. On ne peut pas faire ça. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 17:12