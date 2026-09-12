« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beau­coup de joueurs, parce que ça prend vrai­ment telle­ment de temps. Mais au final, si cela reste dans les limites du règle­ment et qu’il respecte le temps imparti entre les points, je ne peux rien lui repro­cher puisqu’il respecte les règles », a lâché Karen Khachanov en confé­rence de presse après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6[7], 7–6[6]).

Si l’Allemand s’est défendu comme il pouvait, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est allé dans le sens du Russe lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.

« Le règle­ment doit changer car tant qu’il le fait dans les 24 secondes du chro­no­mètre de service, qu’est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait un chro­no­mètre de service pour le deuxième service. On ne peut pas faire rebondir la balle une ving­taine de fois entre le premier et le deuxième service. On ne peut pas faire ça et ensuite feindre la surprise quand on finit à 3 heures du matin. On ne peut pas faire ça. »