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Andy Roddick soutient Khachanov, irrité par Zverev : « Le règle­ment doit changer »

Par
Baptiste Mulatier
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« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beau­coup de joueurs, parce que ça prend vrai­ment telle­ment de temps. Mais au final, si cela reste dans les limites du règle­ment et qu’il respecte le temps imparti entre les points, je ne peux rien lui repro­cher puisqu’il respecte les règles »a lâché Karen Khachanov en confé­rence de presse après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6[7], 7–6[6]).

Si l’Allemand s’est défendu comme il pouvait, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est allé dans le sens du Russe lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.

« Le règle­ment doit changer car tant qu’il le fait dans les 24 secondes du chro­no­mètre de service, qu’est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait un chro­no­mètre de service pour le deuxième service. On ne peut pas faire rebondir la balle une ving­taine de fois entre le premier et le deuxième service. On ne peut pas faire ça et ensuite feindre la surprise quand on finit à 3 heures du matin. On ne peut pas faire ça. »

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 17:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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