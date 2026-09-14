Battue une cinquième fois en finale de Grand Chelem, ce samedi face à Elena Rybakina à l’US Open, Aryna Sabalenka ne rempor­tera donc pas de tournoi de cette caté­gorie en 2026 pour la première fois depuis 2022. Une anomalie pour celle qui est restée près de deux fois à la place de numéro 1 mondiale.

Et pour Andy Roddick, le coup va être compliqué à encaisser pour la Biélorusse, au moins jusqu’à la fin de la saison.

« Il y a quelques points d’interrogation concer­nant Sabalenka, car c’est une année diffi­cile à analyser pour elle. Deux finales de Grand Chelem, elle a remporté plusieurs tour­nois Masters 1 000, elle a battu toutes les meilleures joueuses, et pour­tant, elle n’a remporté aucun Grand Chelem pour la première fois depuis 2022. Elle en est désor­mais à quatre victoires et cinq défaites en finales de tour­nois du Grand Chelem. Ses cinq défaites en finale se sont toutes jouées en trois sets. On ne peut s’empêcher de se demander “et si…”. Quand on commence à analyser ces matchs, on se dit très faci­le­ment qu’elle aurait pu remporter sept ou huit tour­nois du Grand Chelem, ce qui la place­rait dans une caté­gorie à part dans le tennis féminin. Je suis curieux de voir comment elle va se ressaisir. Je pense qu’il sera très diffi­cile de la motiver jusqu’au bout. Je pense que cette défaite va être très diffi­cile à encaisser pour Sabalenka. Ce sera un test inté­res­sant de voir comment elle rebon­dira après cette année. On pour­rait vanter ses nombreuses perfor­mances de haut niveau, mais c’est une nouvelle défaite diffi­cile en trois sets en finale d’un tournoi du Grand Chelem. »