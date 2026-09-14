Battue une cinquième fois en finale de Grand Chelem, ce samedi face à Elena Rybakina à l’US Open, Aryna Sabalenka ne remportera donc pas de tournoi de cette catégorie en 2026 pour la première fois depuis 2022. Une anomalie pour celle qui est restée près de deux fois à la place de numéro 1 mondiale.
Et pour Andy Roddick, le coup va être compliqué à encaisser pour la Biélorusse, au moins jusqu’à la fin de la saison.
« Il y a quelques points d’interrogation concernant Sabalenka, car c’est une année difficile à analyser pour elle. Deux finales de Grand Chelem, elle a remporté plusieurs tournois Masters 1 000, elle a battu toutes les meilleures joueuses, et pourtant, elle n’a remporté aucun Grand Chelem pour la première fois depuis 2022. Elle en est désormais à quatre victoires et cinq défaites en finales de tournois du Grand Chelem. Ses cinq défaites en finale se sont toutes jouées en trois sets. On ne peut s’empêcher de se demander “et si…”. Quand on commence à analyser ces matchs, on se dit très facilement qu’elle aurait pu remporter sept ou huit tournois du Grand Chelem, ce qui la placerait dans une catégorie à part dans le tennis féminin. Je suis curieux de voir comment elle va se ressaisir. Je pense qu’il sera très difficile de la motiver jusqu’au bout. Je pense que cette défaite va être très difficile à encaisser pour Sabalenka. Ce sera un test intéressant de voir comment elle rebondira après cette année. On pourrait vanter ses nombreuses performances de haut niveau, mais c’est une nouvelle défaite difficile en trois sets en finale d’un tournoi du Grand Chelem. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 12:55