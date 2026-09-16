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Andy Roddick sur Aryna Sabalenka : « Tant qu’il y a un minimum de respect pour l’adversaire contre qui tu as joué, si tu casses une raquette, qui s’en soucie ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

Alors que cette atti­tude a suscité de nombreuses critiques, de la part d’ob­ser­va­teurs mais aussi de nombreux fans de tennis sur les réseaux sociaux, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est monté au créneau pour la Biélorusse. 

« Tant qu’il y a un minimum de respect pour l’adversaire contre qui tu as joué, si tu casses une raquette, qui s’en soucie ? Je ne peux pas m’imaginer être un adulte, voir ça, puis aller sur un compte de réseau social et écrire : ‘Je n’arrive pas à croire qu’elle ait cassé une raquette’. Franchement, qu’est-ce qu’on est en train de faire ?”, a lâché l’Américain dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 11:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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