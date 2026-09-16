Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

Alors que cette atti­tude a suscité de nombreuses critiques, de la part d’ob­ser­va­teurs mais aussi de nombreux fans de tennis sur les réseaux sociaux, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est monté au créneau pour la Biélorusse.

« Tant qu’il y a un minimum de respect pour l’adversaire contre qui tu as joué, si tu casses une raquette, qui s’en soucie ? Je ne peux pas m’imaginer être un adulte, voir ça, puis aller sur un compte de réseau social et écrire : ‘Je n’arrive pas à croire qu’elle ait cassé une raquette’. Franchement, qu’est-ce qu’on est en train de faire ?”, a lâché l’Américain dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Punto de Break.