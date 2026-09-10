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Andy Roddick sur Ben Shelton, tombeur de Carlos Alcaraz : « Il a un super‐pouvoir que personne d’autre au monde ne possède »

Par
Baptiste Mulatier
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Au moment de revenir, dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, sur la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a insisté sur la qualité de service de son compatriote. 

« J’ai eu l’impression que ce match a marqué une énorme progres­sion pour Ben Shelton, grâce à ce puis­sant service au corps de gaucher. C’est un super‐pouvoir qu’il possède et que personne d’autre au monde n’a. Cela, et je souris en le disant, ouvre la voie à un match 100 % améri­cain contre Frances Tiafoe. Nous aurons un Américain en finale de l’US Open. »

Pour rappel, Andy Roddick reste le dernier vain­queur améri­cain en Grand Chelem chez les hommes (US Open 2003). Dimanche, Shelton ou Tiafoe auront l’oc­ca­sion de lui succéder. 

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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