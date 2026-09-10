Au moment de revenir, dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, sur la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a insisté sur la qualité de service de son compatriote.

« J’ai eu l’impression que ce match a marqué une énorme progres­sion pour Ben Shelton, grâce à ce puis­sant service au corps de gaucher. C’est un super‐pouvoir qu’il possède et que personne d’autre au monde n’a. Cela, et je souris en le disant, ouvre la voie à un match 100 % améri­cain contre Frances Tiafoe. Nous aurons un Américain en finale de l’US Open. »

Pour rappel, Andy Roddick reste le dernier vain­queur améri­cain en Grand Chelem chez les hommes (US Open 2003). Dimanche, Shelton ou Tiafoe auront l’oc­ca­sion de lui succéder.