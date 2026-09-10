Au moment de revenir, dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, sur la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a insisté sur la qualité de service de son compatriote.
« J’ai eu l’impression que ce match a marqué une énorme progression pour Ben Shelton, grâce à ce puissant service au corps de gaucher. C’est un super‐pouvoir qu’il possède et que personne d’autre au monde n’a. Cela, et je souris en le disant, ouvre la voie à un match 100 % américain contre Frances Tiafoe. Nous aurons un Américain en finale de l’US Open. »
Pour rappel, Andy Roddick reste le dernier vainqueur américain en Grand Chelem chez les hommes (US Open 2003). Dimanche, Shelton ou Tiafoe auront l’occasion de lui succéder.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 10:28