Dans un récent épisode de son podcast, Andy Roddick a donné son avis sur les favoris du tournoi de l’US Open. Pour l’an­cien numéro un mondial, Novak Djokovic sera le troi­sième homme de cette quin­zaine. Le cham­pion à Flushing Meadows en 2003 estime que malgré les 38 ans du Djoker, la ques­tion d’une retraite est un non‐sens, alors qu’il a atteint le dernier carré des trois Grand Chelems disputés.

« Cette année, il a atteint trois demi‐finales en Grand Chelem à 38 ans, incroyable. Même à l’en­traî­ne­ment, il ne semble jamais paniqué. Il est toujours maître de lui‐même. Il n’a pas joué depuis Wimbledon, mais à l’en­traî­ne­ment, il était très fort. Ce qu’il accom­plit encore aujourd’hui est tout simple­ment incroyable. Et si un jour­na­liste lui demande quand il va prendre sa retraite, il devrait répondre : « Quand je ne serai plus l’un des meilleurs joueurs du monde », et s’épar­gner ainsi cette ques­tion qui lui est posée sans cesse. Il n’a pas joué depuis Wimbledon, mais cela n’af­fec­tera pas beau­coup mon choix. Il est litté­ra­le­ment le troi­sième favori dans tous les tour­nois majeurs auxquels il parti­cipe actuel­le­ment, et il a atteint trois demi‐finales dans des tour­nois majeurs cette année », a souligné l’Américain, dans des propos relayés par Tennis World USA.