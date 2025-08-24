Dans un récent épisode de son podcast, Andy Roddick a donné son avis sur les favoris du tournoi de l’US Open. Pour l’ancien numéro un mondial, Novak Djokovic sera le troisième homme de cette quinzaine. Le champion à Flushing Meadows en 2003 estime que malgré les 38 ans du Djoker, la question d’une retraite est un non‐sens, alors qu’il a atteint le dernier carré des trois Grand Chelems disputés.
« Cette année, il a atteint trois demi‐finales en Grand Chelem à 38 ans, incroyable. Même à l’entraînement, il ne semble jamais paniqué. Il est toujours maître de lui‐même. Il n’a pas joué depuis Wimbledon, mais à l’entraînement, il était très fort. Ce qu’il accomplit encore aujourd’hui est tout simplement incroyable. Et si un journaliste lui demande quand il va prendre sa retraite, il devrait répondre : « Quand je ne serai plus l’un des meilleurs joueurs du monde », et s’épargner ainsi cette question qui lui est posée sans cesse. Il n’a pas joué depuis Wimbledon, mais cela n’affectera pas beaucoup mon choix. Il est littéralement le troisième favori dans tous les tournois majeurs auxquels il participe actuellement, et il a atteint trois demi‐finales dans des tournois majeurs cette année », a souligné l’Américain, dans des propos relayés par Tennis World USA.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 15:39