« Oh mon Dieu, je pensais que je jouais contre Medvedev ou Tiafoe », a lâché Carlos Alcaraz, surpris, lorsqu’il a appris sur le plateau d’ESPN qu’il affronterai Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open.
Dans des propos relayés par L’Equipe, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur cette séquence.
« Qu’est‐ce que c’est bien d’être aussi détendu, je suis jaloux ! Ça doit être le mec le plus cool qui soit dans une soirée. Il y a chez lui une certaine liberté. Comme une innocence enfantine qui se retrouve dans sa façon de jouer, en essayant de réaliser des coups spectaculaires qui rendent son jeu tellement captivant à regarder. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 13:18