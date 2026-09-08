« Oh mon Dieu, je pensais que je jouais contre Medvedev ou Tiafoe », a lâché Carlos Alcaraz, surpris, lors­qu’il a appris sur le plateau d’ESPN qu’il affron­terai Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open.

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur cette séquence.

« Qu’est‐ce que c’est bien d’être aussi détendu, je suis jaloux ! Ça doit être le mec le plus cool qui soit dans une soirée. Il y a chez lui une certaine liberté. Comme une inno­cence enfan­tine qui se retrouve dans sa façon de jouer, en essayant de réaliser des coups spec­ta­cu­laires qui rendent son jeu telle­ment capti­vant à regarder. »