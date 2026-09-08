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Andy Roddick sur la boulette d’Alcaraz avant son duel contre Shelton : « Ça doit être le mec le plus cool qui soit dans une soirée »

Par
Baptiste Mulatier
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« Oh mon Dieu, je pensais que je jouais contre Medvedev ou Tiafoe », a lâché Carlos Alcaraz, surpris, lors­qu’il a appris sur le plateau d’ESPN qu’il affron­terai Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur cette séquence. 

« Qu’est‐ce que c’est bien d’être aussi détendu, je suis jaloux ! Ça doit être le mec le plus cool qui soit dans une soirée. Il y a chez lui une certaine liberté. Comme une inno­cence enfan­tine qui se retrouve dans sa façon de jouer, en essayant de réaliser des coups spec­ta­cu­laires qui rendent son jeu telle­ment capti­vant à regarder. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 13:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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