Comme à Cincinnati, où il avait révélé « traîner un problème de santé depuis plusieurs années », Novak Djokovic a une nouvelle fois énormément souffert physiquement au premier tour de l’US Open.
Pris de vomissements, de vertiges et de douleurs à différentes parties du corps, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fini par s’incliner après 4h40 de jeu contre l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a néanmoins souligner la classe de Nole envers son adversaire et envers le public.
Mariano Navone defeats 24‐time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
« Djokovic a su saisir ce moment pour Navone. Il souffrait. Il a pris le temps de discuter avec lui, l’a regardé dans les yeux et lui a souri lors de la poignée de main. J’ai trouvé ça formidable. Novak est doué pour ça. Lors de la poignée de main avec ses adversaires, surtout depuis qu’il a pris de l’âge et qu’il comprend qu’il est une figure emblématique pour ces joueurs, il agit vraiment très bien. Novak s’est aussi arrêté pour signer des autographes en sortant ce soir. Alors qu’il quittait le court, il s’est arrêté. Après quatre heures et 36 minutes, son corps était à bout. Je suis sûr qu’il a mille et une pensées qui lui traversent l’esprit : ‘Et si… ?’, ‘Et maintenant ?’, ‘Est‐ce que c’est fini ?’ Il s’est montré classe dans la défaite. Nous avons tous connu des moments où l’on nous voit sous notre pire jour, mais j’ai trouvé qu’il avait eu beaucoup de très bons moments après le match. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 13:58