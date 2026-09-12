Qualifié pour sa première finale en Grand Chelem, Ben Shelton a disposé d’un Frances Tiafoe en panne d’idées pour déstabiliser son adversaire, malgré une excellente entame de match (6−4, 3–6, 3–6, 5–7).
Le crédit revient également au neuvième joueur mondial qui a fait étalage de toutes ses qualités athlétiques, en montrant une couverture de terrain exceptionnelle, écœurant complétement son compatriote. Une performance ne laissant pas insensible Andy Roddick. Sur le plateau d’ESPN, l’ancien numéro un mondial a analysé les clefs du succès de « Big Ben ».
« Ben est au sommet de sa forme en ce moment. Il est très difficile à gérer. Il envoie des balles à 148 mph (238 km/h) depuis le côté gauche, avec des balles courtes sur le revers. Ben est vraiment au top en ce moment. Avant, la stratégie face à Ben consistait à le faire travailler. Il fallait prolonger les échanges : plus on restait longtemps dans le jeu, mieux c’était. Mais Carlos Alcaraz a eu du mal à le faire il y a quelques soirs. Aujourd’hui, le schéma le plus naturel de Foe consistait à envoyer ce coup droit du côté du revers. S’il ne parvient pas à trouver un schéma aussi facile que celui‐là, les échanges s’éternisent. Il n’arrivait tout simplement pas à trouver son schéma préféré. C’est pour cela que Ben s’est imposé. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 11:34