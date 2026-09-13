Dernier Américain vain­queur d’un Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Andy Roddick aura évidem­ment les yeux rivés sur la finale entre son compa­triote Ben Shelton et l’Allemand Alexander Zverev.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial a donné quelques clefs de cette opposition.

« Je ne pense pas que Sascha se souciera beau­coup du public. Il vient de remporter un Grand Chelem cette année. Je pense que sa victoire à Roland‐Garros l’aidera à gérer cette situa­tion. Ben devra faire preuve d’intelligence dans son utili­sa­tion du public. Je ne pense pas qu’il doive y recourir à chaque point tout au long du match. Je pense qu’il doit s’en servir lorsqu’il veut que Sascha l’entende. Ce sera passion­nant. Ce sont deux des meilleurs serveurs du circuit et je pense que Ben en est capable. »

A noter qu’Alexander Zverev n’a jamais perdu en cinq duels contre Ben Shelton.