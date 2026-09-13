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Andy Roddick : « Zverev et Shelton sont les deux meilleurs joueurs du circuit dans ce domaine »

Par
Baptiste Mulatier
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Dernier Américain vain­queur d’un Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Andy Roddick aura évidem­ment les yeux rivés sur la finale entre son compa­triote Ben Shelton et l’Allemand Alexander Zverev. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial a donné quelques clefs de cette opposition. 

« Je ne pense pas que Sascha se souciera beau­coup du public. Il vient de remporter un Grand Chelem cette année. Je pense que sa victoire à Roland‐Garros l’aidera à gérer cette situa­tion. Ben devra faire preuve d’intelligence dans son utili­sa­tion du public. Je ne pense pas qu’il doive y recourir à chaque point tout au long du match. Je pense qu’il doit s’en servir lorsqu’il veut que Sascha l’entende. Ce sera passion­nant. Ce sont deux des meilleurs serveurs du circuit et je pense que Ben en est capable. »

A noter qu’Alexander Zverev n’a jamais perdu en cinq duels contre Ben Shelton. 

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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