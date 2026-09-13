Dernier Américain vainqueur d’un Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Andy Roddick aura évidemment les yeux rivés sur la finale entre son compatriote Ben Shelton et l’Allemand Alexander Zverev.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancien numéro 1 mondial a donné quelques clefs de cette opposition.
« Je ne pense pas que Sascha se souciera beaucoup du public. Il vient de remporter un Grand Chelem cette année. Je pense que sa victoire à Roland‐Garros l’aidera à gérer cette situation. Ben devra faire preuve d’intelligence dans son utilisation du public. Je ne pense pas qu’il doive y recourir à chaque point tout au long du match. Je pense qu’il doit s’en servir lorsqu’il veut que Sascha l’entende. Ce sera passionnant. Ce sont deux des meilleurs serveurs du circuit et je pense que Ben en est capable. »
A noter qu’Alexander Zverev n’a jamais perdu en cinq duels contre Ben Shelton.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 13:38