Si à l’Open d’Australie en début d’année, Holger Rune était entouré de ses deux entraî­neurs Lars Christensen et Patrick Mouratoglou, comme lors de son excel­lente fin de saison 2022, il a ensuite souvent alterné avec la présence de son coach de longue date sur certains tour­nois (notam­ment à Wimbledon) et du Français sur d’autres (comme à Roland‐Garros et l’US Open).

Au lende­main de l’éli­mi­na­tion de son fils, Holger, au premier tour de l’US Open, Aneke Rune fait de grosses révé­la­tions sur cette alter­nance et exprime clai­re­ment son désir d’écarer Mouratoglou.

« Je ne sais pas ce qui va se passer avec l’équipe d’en­traî­neurs. C’est un peu étrange. Il y a eu des conflits d’ego entre les entraî­neurs. L’équipe qui a fonc­tionné lors de la fin de saison 2022 (avec notam­ment un titre au Masters 1000 de Paris, ndlr) ne fonc­tionne plus main­te­nant. Encore un conflit d’ego ? Je ne sais pas. Le fait est que c’est Holger qui en paie le prix à chaque fois, et ce n’est pas juste. C’est Holger lui‐même qui définit son équipe. Mais il ne fait aucun doute que l’équipe que nous avons toujours eue a toujours atteint nos objec­tifs. Je vais encou­rager Holger et Lars à se remettre au travail ensemble lors­qu’il aura fini d’aider Clara (Tauson) à l’US Open. Je pense que la méthode de travail struc­turée convient à Holger. Elle n’est peut‐être pas très sexy, mais elle s’est avérée extrê­me­ment effi­cace depuis que Holger est tout petit. Et une struc­ture qu’il connaît et dans laquelle il se sent en sécu­rité est impor­tante. Je pense donc qu’il devrait s’en tenir à cela. »

Le message est passé !