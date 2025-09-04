Moins de deux mois après avoir été atomisée par Iga Swiatek en finale de Wimbledon (6−0, 6–0 le 12 juillet dernier), Amanda Anisimova a pris sa revanche sur la Polonaise en quarts de finale de l’US Open (6−4, 6–3).

« Personne ne me l’avait demandé mais, hier soir, j’ai regardé les high­lights de la finale, même si c’était doulou­reux, pour voir ce que je devais éviter. Mais j’ai quand même regardé d’autres matches où j’avais été meilleure pour enlever tout ça de mon cerveau », a confié l’Américaine dans des propos relayés par Eurosport après sa victoire.

La 9e mondiale va désor­mais affronter Naomi Osaka pour une place en finale à Flushing Meadows.