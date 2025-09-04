Moins de deux mois après avoir été atomisée par Iga Swiatek en finale de Wimbledon (6−0, 6–0 le 12 juillet dernier), Amanda Anisimova a pris sa revanche sur la Polonaise en quarts de finale de l’US Open (6−4, 6–3).
« Personne ne me l’avait demandé mais, hier soir, j’ai regardé les highlights de la finale, même si c’était douloureux, pour voir ce que je devais éviter. Mais j’ai quand même regardé d’autres matches où j’avais été meilleure pour enlever tout ça de mon cerveau », a confié l’Américaine dans des propos relayés par Eurosport après sa victoire.
La 9e mondiale va désormais affronter Naomi Osaka pour une place en finale à Flushing Meadows.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 11:22