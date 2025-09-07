On ne se remet pas rapidement d’un vrai traumatisme comme celui d’une finale de Wimbledon perdue 6–0, 6–0.
Cette nuit face à Sabalenka, la jeune américaine a été rattrapée encore une fois par ses émotions. Elle a beaucoup tenté et souvent n’importe comment et la fin de match ne doit pas cacher les errances de son jeu basé sur la puissance et sur une forme d’insouciance.
You were formidable this fortnight, Amanda ❤️ pic.twitter.com/3lDrPr1T2V— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
Or, une finale à l’US Open n’est pas un évènement anodin surtout quand plus de 23000 spectateurs attendent un exploit. Forcément quand le match se termine et que tu as le le sentiment d’être encore passée à coté, tu craques.
Le chemin va être encore très long pour Anisimova mais il ne faut pas se tromper de débats. Cela passera par son jeu qui est beaucoup trop risqué et énergivore pour parvenir à tenir sur un tournoi du Grand Chelem sans connaître des vrais trous d’air.
7 septembre 2025