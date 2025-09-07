On ne se remet pas rapi­de­ment d’un vrai trau­ma­tisme comme celui d’une finale de Wimbledon perdue 6–0, 6–0.

Cette nuit face à Sabalenka, la jeune améri­caine a été rattrapée encore une fois par ses émotions. Elle a beau­coup tenté et souvent n’im­porte comment et la fin de match ne doit pas cacher les errances de son jeu basé sur la puis­sance et sur une forme d’insouciance.

You were formi­dable this fort­night, Amanda ❤️ pic.twitter.com/3lDrPr1T2V — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Or, une finale à l’US Open n’est pas un évène­ment anodin surtout quand plus de 23000 spec­ta­teurs attendent un exploit. Forcément quand le match se termine et que tu as le le senti­ment d’être encore passée à coté, tu craques.

Le chemin va être encore très long pour Anisimova mais il ne faut pas se tromper de débats. Cela passera par son jeu qui est beau­coup trop risqué et éner­gi­vore pour parvenir à tenir sur un tournoi du Grand Chelem sans connaître des vrais trous d’air.