Tout le monde se souvient forcément de cette finale presque « grotesque » face à Swiatek cet été dans le temple du tennis à Wimbledon. A l’époque, très digne, Amanda avait forcément d’abord versé des larmes avant de se reprendre rapidement en expliquant que chaque expérience même négative était un signe pour se remettre en cause.
‘LET’S GO!’ She says ! pic.twitter.com/LEh1KA4qmU— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
Visiblement, elle a mis à profit cet échec pour améliorer tout ce qui pouvait « clocher » dans son jeu. Plus tenace et surtout plus vive, elle s’est construite un « nouveau » physique et un mental d’acier. Pour preuve, sa fin de match où Osaka l’a poussé notamment sur un dernier jeu assez suffocant.
Au final, Amanda atteint sa 2ème finale du Grand Chelem (6−7, 7–6, 6–3), quelques semaines après celle de Wimbledon. Face à Sabalenka, si elle reste sur la même ligne directrice, elle aura sa chance.
Samedi dans la nuit, les coups de canon vont retentir sur le central. Sur le court, il y aura les deux championnes qui frappent le plus fort sur le circuit. Logiquement, on devrait assister à du grand spectacle.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 09:07