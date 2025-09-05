AccueilUS OpenAnisimova est en finale, la double bulle de Wimbledon est déjà un...
Anisimova est en finale, la double bulle de Wimbledon est déjà un vieux souvenir

Tout le monde se souvient forcé­ment de cette finale presque « grotesque » face à Swiatek cet été dans le temple du tennis à Wimbledon. A l’époque, très digne, Amanda avait forcé­ment d’abord versé des larmes avant de se reprendre rapi­de­ment en expli­quant que chaque expé­rience même néga­tive était un signe pour se remettre en cause. 

Visiblement, elle a mis à profit cet échec pour améliorer tout ce qui pouvait « clocher » dans son jeu. Plus tenace et surtout plus vive, elle s’est construite un « nouveau » physique et un mental d’acier. Pour preuve, sa fin de match où Osaka l’a poussé notam­ment sur un dernier jeu assez suffocant.

Au final, Amanda atteint sa 2ème finale du Grand Chelem (6−7, 7–6, 6–3), quelques semaines après celle de Wimbledon. Face à Sabalenka, si elle reste sur la même ligne direc­trice, elle aura sa chance. 

Samedi dans la nuit, les coups de canon vont retentir sur le central. Sur le court, il y aura les deux cham­pionnes qui frappent le plus fort sur le circuit. Logiquement, on devrait assister à du grand spectacle.

