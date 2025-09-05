Tout le monde se souvient forcé­ment de cette finale presque « grotesque » face à Swiatek cet été dans le temple du tennis à Wimbledon. A l’époque, très digne, Amanda avait forcé­ment d’abord versé des larmes avant de se reprendre rapi­de­ment en expli­quant que chaque expé­rience même néga­tive était un signe pour se remettre en cause.

‘LET’S GO!’ She says ! pic.twitter.com/LEh1KA4qmU — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Visiblement, elle a mis à profit cet échec pour améliorer tout ce qui pouvait « clocher » dans son jeu. Plus tenace et surtout plus vive, elle s’est construite un « nouveau » physique et un mental d’acier. Pour preuve, sa fin de match où Osaka l’a poussé notam­ment sur un dernier jeu assez suffocant.

Au final, Amanda atteint sa 2ème finale du Grand Chelem (6−7, 7–6, 6–3), quelques semaines après celle de Wimbledon. Face à Sabalenka, si elle reste sur la même ligne direc­trice, elle aura sa chance.

Samedi dans la nuit, les coups de canon vont retentir sur le central. Sur le court, il y aura les deux cham­pionnes qui frappent le plus fort sur le circuit. Logiquement, on devrait assister à du grand spectacle.