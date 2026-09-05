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Anna Kalinskaya, après sa victoire contre Elina Svitolina‐Monfils : « Je suis choquée »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Internationaux de Strasbourg 2025 - WTA 500 -

Tous les Monfils sont éliminés à l’US Open. 

La 9e joueuse mondiale, Elina Svitolina, a en effet été battue au troi­sième tour de l’US Open par la joueuse russe Anna Kalinskaya (6−3, 2–6, 6–3, en 1h54 de jeu). 

Cette dernière ne cachait pas l’im­por­tance de ce succès lors de l’in­ter­view sur le court. 

« Je suis choquée. C’est une très belle victoire pour moi. Le match était très serré… J’ai l’im­pres­sion que jusqu’au dernier point, ça a été très serré », a déclaré la 23e joueuse mondiale après sa victoire contre l’Ukrainienne. 

A noter qu’en huitièmes de finale, Anna Kalinskaya affron­tera l’Américaine Emma Navarro (27e mondiale). 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 18:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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