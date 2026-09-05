Tous les Monfils sont éliminés à l’US Open.
La 9e joueuse mondiale, Elina Svitolina, a en effet été battue au troisième tour de l’US Open par la joueuse russe Anna Kalinskaya (6−3, 2–6, 6–3, en 1h54 de jeu).
Cette dernière ne cachait pas l’importance de ce succès lors de l’interview sur le court.
« Je suis choquée. C’est une très belle victoire pour moi. Le match était très serré… J’ai l’impression que jusqu’au dernier point, ça a été très serré », a déclaré la 23e joueuse mondiale après sa victoire contre l’Ukrainienne.
Anna Kalinskaya’s reaction to reaching R16 at US Open for the first time in her career :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
« I’m shocked. It’s a very nice win for me. The match was very close.. I feel til the last point it was very up and down. » pic.twitter.com/7zDLSeFAia
A noter qu’en huitièmes de finale, Anna Kalinskaya affrontera l’Américaine Emma Navarro (27e mondiale).
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 18:20