Tous les Monfils sont éliminés à l’US Open.

La 9e joueuse mondiale, Elina Svitolina, a en effet été battue au troi­sième tour de l’US Open par la joueuse russe Anna Kalinskaya (6−3, 2–6, 6–3, en 1h54 de jeu).

Cette dernière ne cachait pas l’im­por­tance de ce succès lors de l’in­ter­view sur le court.

« Je suis choquée. C’est une très belle victoire pour moi. Le match était très serré… J’ai l’im­pres­sion que jusqu’au dernier point, ça a été très serré », a déclaré la 23e joueuse mondiale après sa victoire contre l’Ukrainienne.

Anna Kalinskaya’s reac­tion to reaching R16 at US Open for the first time in her career :



« I’m shocked. It’s a very nice win for me. The match was very close.. I feel til the last point it was very up and down. » pic.twitter.com/7zDLSeFAia — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026

A noter qu’en huitièmes de finale, Anna Kalinskaya affron­tera l’Américaine Emma Navarro (27e mondiale).